Под Нижним Тагилом мощный ливень затопил 12 жилых домов

Ливень затопил 12 домов и 76 придомовых территорий Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Мощный ливень затопил несколько деревень под Нижним Тагилом. Сильнее всего от разгулявшейся стихии пострадали жители села Николо-Павловского. Там дождь затопил 12 жилых домов.

- Произошло подтопление 12 частных жилых, в которых проживает 36 человек, также подтоплены 76 придомовых территорий, расположенных на улице Береговой и улице Заречной, расположенных вдоль реки Шайтанка, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Администрация Горноуральского городского округа организовала в Николо-Павловском центре культуры пункт временного размещения. Сейчас там находятся семь человек.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Также пострадали из-за обрушившейся непогоды жители садовых участков в районе поселка Вилюй. Так произошло размытие трех дамб, предназначенных для создания водоемов.

- Село Шиловка пригородного района Нижнего Тагила. Из-за дождя переполнилось озеро и прорвало дамбу, отрезав часть села от сообщения с внешним миром, - рассказал подписчик группы ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

В район подтопления выехали девять спасателей Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на двух единицах спецтехники.

- Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Свердловской области, развернут и функционирует оперативный штаб, - добавили в МЧС.