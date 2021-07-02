Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге спасатели устраняют последствия мощного ливня, который обрушился на уральскую столицу в пятницу вечером. Шквалистый ветер повалил деревья в разных районах города, стволы и ветки упали на проезжую часть, тротуары и припаркованные автомобили. В МЧС уточняют, что уже зафиксировано повреждение трех машин.

- К местам падения деревьев выезжали пожарно-спасательные подразделения и проводили их распиловку. Работы по очистке территории проводят коммунальные службы. Информации о пострадавших и нарушении систем жизнеобеспечения не поступало, - отмечают в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, непогода в Екатеринбурге многих застала врасплох. Всю неделю в городе стояла жара. После дождя улицы оказались затоплены, автомобилисты встали в пробки, а в «Кольцово» даже не смогли приземлиться два самолета.