Из-за мощного ливня в Кольцово не смогли приземлиться два самолета

Рейсы пришлось отправлять на запасной аэродром в Челябинск Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сильный ливень стал причиной того, что два самолета не смогли осуществить посадку в аэропорту Кольцово.

- Из-за сложных метеоусловий в Екатеринбурге два рейса ушли на запасной аэродром в Челябинск. Это рейсы SU-1412 из Москвы и YC-122 из Салехарда, - рассказал «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь аэропорта Кольцово Андрей Клименских.

Напомним, после продолжительной сухой и жаркой погоды в пятницу, 2 июля, на Средний Урал обрушились сильные ливни, сменяющиеся градом.