В Екатеринбурге тридцатиградусная жара сменилась ливнем и грозой

Город накрыло ливнем и грозой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург после недельной жары наконец –то пришел дождь. Город накрыло ливнем и грозой. Как и предупреждали в МЧС, которое объявило штормовое предупреждение, непогода пришла с юга уральской столицы. Читататели «КП-Екатеринбург» сообщали, что на Химмаше идет проливной дождь с градом.

Через несколько минут центр Екатеринбурга также затянуло тучами, и хлынул ливень. Все это сопровождается вспышками молний и раскатами грома.

Через несколько минут центр Екатеринбурга также затянуло тучами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасатели напоминают уральцам, что во время грозы нельзя прятаться под деревьями, по возможности избегать нахождения на водоемах.

- Не двигайтесь во время грозы на автомобиле, так как она, как правило, сопровождается ливнем, а вспышка молнии может ослепить и вызвать, как следствие, аварию, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области.

Ожидается, что жара спадет уже в эти выходные. С пятничных +31 температура опустится до +27 в субботу. Так будет днем 3 июля, сообщают синоптики. Вечером и ночью термометры покажут +18 градусов.

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