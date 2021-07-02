Жара наконец-то спадет
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жара, простоявшая неделю в Екатеринбурге, начнет спадать в эти выходные. С пятничных +31 температура опустится до +27 в субботу. Так будет днем 3 июля, сообщают синоптики.
Вечером и ночью термометры покажут +18 градусов.
Днем, вечером и ночью ожидается дождь.
4 июля придет долгожданная прохлада – температура воздуха днем составит +21 градус. Вечером похолодает до +13, а ночью – до +11 градусов.
Весь день по прогнозу синоптиков ожидается дождь.
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