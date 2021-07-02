Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 июля 2021 7:00

Понижение температуры до +21 градуса и ливни: погода в Екатеринбурге на выходные 3 и 4 июля

Публикуем предварительный прогноз погоды на выходные 3 и 4 июля 2021 в Екатеринбурге
Ирина ВАЛИШИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жара наконец-то спадет

Жара наконец-то спадет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жара, простоявшая неделю в Екатеринбурге, начнет спадать в эти выходные. С пятничных +31 температура опустится до +27 в субботу. Так будет днем 3 июля, сообщают синоптики.

Вечером и ночью термометры покажут +18 градусов.

Днем, вечером и ночью ожидается дождь.

4 июля придет долгожданная прохлада – температура воздуха днем составит +21 градус. Вечером похолодает до +13, а ночью – до +11 градусов.

Весь день по прогнозу синоптиков ожидается дождь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аномальная жара до +37 градусов и дождь: погода в Свердловской области в начале июля 2021. Публикуем прогноз погоды (подробнее)