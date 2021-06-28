Аномальная жара до +37 градусов и дождь: погода в Свердловской области в начале июля 2021

Теплая погода стоит в Екатеринбурге почти два месяца
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В ближайшие дни синоптики Уральского гидрометцентра обещают жаркую погоду. С конца июня на начало июля температура воздуха достигнет +37 градусов. 1 июля 2021 по прогнозу погоды в Екатеринбурге днем будет +32..+34 градуса, южный ветер – 4-9 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду, облачно с прояснениями и кратковременный дождь.
А в главном управлении МЧС по Свердловской области уже предупреждают об аномальной жаре и просят соблюдать меры безопасности.
- При такой повышенной температуре лучше всего остаться дома. В течение дня рекомендуется держать закрытыми окна (ставни и шторы), особенно если они выходят на солнечную сторону, - предупреждают спасатели. - Не допускайте перегрева тела, пейте достаточно жидкости. Не оставляйте детей и животных в припаркованных автомобилях.
А вот какую погоду на июль «предсказывают» общеизвестные сервисы:
ЯНДЕКС.ПОГОДА
По данным сервиса, в июле 2021 в Екатеринбурге ожидается умеренная погода, временами пройдут дожди.
Первая неделя июля начнется с жары. Ожидается, что 1 июля будет +31 градус. К 5 июля температура нормализуется до +22 градусов и пойдет дождь.
В ночное время в среднем будет +13...+16 градусов.
Вторая неделя июля 2021 в Екатеринбурге будет стабильно теплой – плюс 21 градус в дневное время. 5, 8 и 9 июля ожидается дождливая погода.
Ночью сохранится температура +16 градусов.
Масочный режим в жару сохраняется
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С 12 по 18 июля 2021 в Екатеринбурге ожидается +21...+23 градуса тепла. Ночью термометры покажут +17...+18 градусов. Кратковременные осадки ожидаются 14, 15 и 18 июля.
С 19 по 25 июля 2021 в Екатеринбурге дневная температура воздуха останется на прежней отметке – плюс 21 – 22 градуса. Ночью также сохранится умеренно теплая температура – плюс 16-18 градусов. По данным сервиса осадки пройдут 22, 24 и 25 июля.
Последняя неделя месяца будет менее дождливой – вероятность осадков только один день – 29 июля. Дневная температура не поднимется выше +22 градусов, ночная составит +16 градусов.
GISMETEO
По данным сервиса июль 2021 года в Екатеринбурге будет очень дождливым – по предварительному прогнозу осадки пройдут 21 день из 31.
Дождь и грозы ожидаются с 1 по 4 июля. Кратковременные осадки пройдут 6, 8 и 9 июля. Более обильные осадки возможны с 10 по 12 июля.
Температура воздуха в первую неделю будет жаркой – с 1 по 4 июля будет жара +33...+34 градуса в дневное время. Затем термометры остановятся на отметке +25 (5 июля).
С 6 июля установится умеренно теплая температура воздуха – плюс 22 градуса днем и плюс 15-18 ночью.
С 12 по 18 июля 2021 в Екатеринбурге жара не вернется. Температура воздуха днем составит +20….+21 градус, ночью ожидается +13 градусов.
С 18 по 25 июля также потепления не ожидается. Умеренная температура воздуха – плюс 22 градуса простоит всю неделю. Ночью похолодает до +12...+14 градусов. Дожди могут пройти 19, 20, 23 и 24 июля.
Конец июля 2021 в Екатеринбурге будет дождливым. Осадки возможны в течение всей недели.
В ближайшую неделю в уральской столице будет тепло
Фото: Алексей БУЛАТОВ
СПАСТИСЬ ОТ ЖАРЫ
Медики рассказали, как жителям Екатеринбурга спастись от жары в июле 2021.
1. Не впускать в помещении горячий воздух с улицы – закрыть окна и двери балкона, включить кондиционер, но не злоупотреблять им. Иначе при резком перепаде температуры можно простыть.
2. Принимать прохладный душ несколько раз в день.
3. Совершать прогулки только в утреннее или вечернее время.
4. Использовать солнцезащитные средства.
5. Надевать светлую одежду из натуральных тканей.
6. Употреблять в пищу меньше жареных, острых и сладких блюд, кушать больше овощей и фруктов.
7. Пить не менее 2-2,5 литров воды в день.
8. Не купаться в непригодных для этого водоемах.
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