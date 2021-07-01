В конце недели в Свердловскую область придут сильные дожди и грозы

Региональное МЧС объявило штормовое предупреждение Фото: Алексей БУЛАТОВ

2-3 июля в Свердловскую область придут сильные дожди, грозы, град и ветер с порывами до 27 метров в секунду. Региональное МЧС объявило штормовое предупреждение. Спасатели напоминают уральцам, что во время грозы нельзя прятаться под деревьями, по возможности избегать нахождения на водоемах.

- Не двигайтесь во время грозы на автомобиле, так как она, как правило, сопровождается ливнем, а вспышка молнии может ослепить и вызвать, как следствие, аварию, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области.

Также автомобилистам рекомендуют не парковать свои машины возле рекламных щитов и фасадов зданий. О любых чрезвычайных ситуациях необходимо сообщить по телефону 101 или на единый номер вызова экстренных служб 112.