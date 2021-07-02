Екатеринбург после грозы застыл в пробках

Ливень прошел в Екатеринбурге в конце рабочей пятницы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург поле 18 часов вечера в пятницу застыл в восьми балльных пробках после сильного ливня с грозой. Затруднения в движении транспорта наблюдаются на проспекте Ленина в районе улицы Мамина-Сибиряка в обе стороны. Также пробки наблюдаются в обе стороны по Челюскинцев, по Бебеля в сторону Сортировки.

На дорогах образовались пробки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также сразу после ливня сильно подскочили цены на такси. Сейчас в популярных сервисах стоимость поездки из центра на Уралмаш обозначена в районе 500 рублей.

Фото: сервис Яндекс.Пробки

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