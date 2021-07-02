Улицы Екатеринбурга затопило после мощного ливня

Непогода пришла с юга уральской столицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тридцатиградусная жара в Екатеринбурге сменилась мощным ливнем и грозой. Непогода пришла с юга уральской столицы. Читатели «КП-Екатеринбург» сообщали, что проливной дождь с градом пришел сначала на Химмаш, еще через несколько минут небо в центре затянуло тучами. Все это сопровождается вспышками молний и раскатами грома.

Из-за ливня улицы уральской столицы затопило, ливневки не справляются с большим объемом воды. Также город встал в многокилометровые пробки, цены на такси резко выросли.

Кстати, об ухудшении погоды предупреждали спасатели Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, об ухудшении погоды предупреждали спасатели Свердловской области, они напоминают уральцам, что во время грозы нельзя прятаться под деревьями, по возможности избегать нахождения на водоемах.

- Не двигайтесь во время грозы на автомобиле, так как она, как правило, сопровождается ливнем, а вспышка молнии может ослепить и вызвать, как следствие, аварию, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области.

Из-за ливня улицы уральской столицы затопило, ливневки не справляются с большим объемом воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ожидается, что жара спадет уже в эти выходные. С пятничных +31 температура опустится до +27 в субботу. Так будет днем 3 июля, сообщают синоптики. Вечером и ночью термометры покажут +18 градусов.