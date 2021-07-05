Под Нижним Тагилом из-за потопа ввели режим ЧС

Фото: МЧС по Свердловской области

Под Нижним Тагилом сегодня, 5 июля, из-за резкого поднятия уровня воды и прорыва плотины затопило 74 придомовых участка и 20 жилых домов. Кроме того размыло дорогу на 3 километре дороги «село Николо-Павловское – Алапаевск». В пострадавшем населенном пункте работает мобильная приемная прокуратуры. Также специалисты ведомства начали проверку исполнения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации природного характера.

- Прокуратура проверит, какие меры предпринимаются органами власти по размещению пострадавших граждан и сохранности их имущества, какая помощь оказывается пострадавшим, в том числе материальная в связи с возможной утратой имущества, осуществляется ли подвоз воды в нормативные сроки, соблюдаются ли требования законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического законодательства, обеспечена ли надлежащая медицинская помощь, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

В трех селах, пострадавших от стихии ввели режим ЧС. В селе Николо-Павловское и Краснополье развернули пункты для людей, чьи дома оказались затоплены. Там пострадавшим обеспечивают горячим питанием и вещами первой необходимости. Сейчас решается вопрос о размещении пострадавших в гостинице «Старатель» поселка Старатель. Кроме того, к Дому культуры в селе Николо-Павловском привозят воду, так как в селе нарушено водоснабжение.

На место выехал прокурор Пригородного района Владимир Березин.