Последствия потопа в Верхней Салде ликвидируют 273 человека

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На ликвидацию потопа в Верхней Салде выехала аэромобильная группировка Главного управления МЧС. Чтобы бороться с последствиями непогоды, в район бедствия направлены 45 специалистов Специализированной пожарно-спасательной части Екатеринбурга.

- В настоящее время в Верхней Салде введен и действует режим «Чрезвычайная ситуация». Остаются подтоплены 54 дома, 49 придомовых территорий и 30 садовых участков. Оказывается адресная помощь населению, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области.

Всего на месте работают 273 человека и 73 единицы техники. Информации о пострадавших не поступало. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Свердловской области, развернут и функционирует оперативный штаб.