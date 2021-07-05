На Урале из-за подтопления из лагерей эвакуировали 300 детей

В Верхней Салде началось подтопление. Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил эвакуировать около 300 детей из детских лагерей «Тирус» и «Лесная сказка», которые находятся на территории города Верхняя Салда.

После сильных ливней город стало подтапливать, из-за чего сюда прибыли силовики, начинается эвакуация населения. Детей из оздоровительных лагерей вывозят автобусами в ДК Огарково, оттуда их заберут родители.

Также глава региона поручил министерству общественной безопасности вместе с экстренными службами организовать работу по ликвидации последствий аварии.

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