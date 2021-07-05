Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия5 июля 2021 18:28

Потоп в Нижнем Тагиле и Верхней Салде: стихия размыла дамбу, эвакуировано 300 детей

Людей пришлось массово эвакуировать из зоны ЧС
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Всего в Верхней и Нижней Салде затоплены больше 50 домов, некоторые из них – по самую крышу. Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Всего в Верхней и Нижней Салде затоплены больше 50 домов, некоторые из них – по самую крышу. Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Затяжные дожди, которые обрушились на Свердловскую область в минувшие выходные, стали причиной подтоплений нескольких населенных пунктов.

Больше всего от повышения уровня рек пострадало село Николо-Павловское, расположенное под Нижним Тагилом, а также Верхняя Салда. Кроме того, подтопленными оказались Горноуральский и Нижнесалдинский городские округа.

Ранним утром в Верхней Салде мощным течением реки размыло дамбу и снесло мост. Видео этого ЧП было снято случайными очевидцами.

Власти Верхней Салды были вынуждены ввести в городе режим ЧС.

Некоторые дома оказались затоплены почти по крышу. Фото: ГУ МЧС

Некоторые дома оказались затоплены почти по крышу. Фото: ГУ МЧС

- В нескольких селах введен режим ЧС. В Верхней Салде размыло дамбу, вода подтопила два лагеря – «Лесная сказка» и «Тирус», где отдыхали 300 детей. Я поручил немедленно эвакуировать их из лагерей – в ДК Огарково, откуда ребят заберут родители, - сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев у себя в Instagram.

Всего в Верхней и Нижней Салде затоплены больше 50 домов, некоторые из них – по самую крышу. Из города пришлось эвакуировать около 120 человек.

Из села Николо-Павловское были вывезены 24 человека. Кроме того, пришлось ограничить движение части поездов из Нижнего Тагила и Алапаевска – в связи с тем, что вода повредила пути.

Кроме того, в деревне Нелоба размыло дорогу. Властям пришлось экстренно заказывать трубы, а также щебень и скалу для отсыпки. Как только уровень воды в реке спадет, начнется ремонт.

Последствия разгулявшейся стихии устраняют 119 сотрудников МЧС и 41 единица техники. Также в местах подтоплений дежурит более 200 полицейских. Это нужно, в том числе для того, чтобы предотвратить случаи мародерства.

Сейчас администрация Верхней Салды организовала в городе пункты временного сбора людей. Такой же пункт развернут и в Николо-Павловском. Жителей подтопленных домов обеспечили горячим питанием и вещами первой необходимости. С некоторыми работают психологи МЧС. Ситуация находится на личном контроле губернатора Евгения Куйвашева.

Дома жителей Николо-Паловского оказались затоплены
Видео: читатель "КП"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Нижним Тагилом мощный ливень затопил 12 жилых домов. Для жителей, пострадавших от стихии, подготовили пункт временного размещения (подробнее)

ЧПИнтересное