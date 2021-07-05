Теперь фигурантам не грозит пожизненный срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме завершается расследование расправы над Дмитрием Чикваркиным, которого ошибочно приняли за педофила. Бывший участковый был зверски убит в конце лета прошлого года – тогда по горячим следам задержали троих подозреваемых: Валерию Дунаеву, Сергея Чабина и Михаила Иванова.

Троица напала на Дмитрия после «шутки» маленьких девочек, которые заявили, что их «трогали ниже пояса». За жизнь мужчины два дня боролись врачи, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Самосуд произошел в СНТ «Жасмин», куда Дмитрий привозил девочек по просьбе своей знакомой.

У Дмитрия осталась жена и две дочки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В тот вечер девочек передали родственнице, пока их родители выпивали. Одной из них была дочка Дунаевой. Уже потом она призналась, что придумала небылицу, чтобы мама поскорее забрала ее домой.

Изначально всем троим было предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью. Но, как выяснилось, в конце предварительного следствия обвинение переквалифицировали по части 4 статьи 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

- Чабину и Иванову также предъявлены обвинения по части 1 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе суда Верхней Пышмы.

Адвокат семьи убитого Дмитрий Жикин заявил, что даст развернутый комментарий позже.

- Пока не готов комментировать это, но, безусловно, мы будем обжаловать это решение, - пояснил в разговоре с «КП» Дмитрий Жикин.

Отметим, что Дунаева и Иванов с самого начала признавали свою вину именно в нанесении тяжких травм. Якобы, у них не было умысла убивать Дмитрия. А вот Сергей Чабин свою вину отрицал полностью.

Дом, в котором расправились с Дмитрием. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным источника, знакомого с ходом расследования, в ближайшее время уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

- Из-за переквалификации статьи обвиняемым больше не грозит пожизненный срок, - отметил инсайдер «КП».

Напомним, что вдова Дмитрия Чикваркина потребовала с обвиняемых три миллиона рублей.

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