В Екатеринбург приедет Борис Гребенщиков
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Одно за другим из-за пандемии отменяют\переносят фестивали, выставки и показы, но в афише Екатеринбурга на июнь-июль 2021 осталось несколько мероприятий, которые проходят с соблюдением всех норм безопасности. Рассказываем, куда можно сходить на этой неделе.
29 ИЮНЯ
Концерт «Музыка на высоте»
Начало: 19:00 и 20:30
Где: Свердловская государственная детская филармония (ул. 8 Марта, 36)
Билет: 500 – 600 рублей
Концерт из афиши Екатеринбурга на июнь 2021 состоится на музыкальной террасе детской филармонии – «Вечер в провансе» с дуэтом ProVans Евгением Гуренко (аккордеон) и Иваном Даниленко (гитара).
Большую часть мероприятий в Екатеринбурге отменили или перенесли
Фото: Алексей БУЛАТОВ
30 ИЮНЯ
Выставка «Победители. Фотопроект Максима Иванова», встреча с автором
Где: образовательный центре Ельцин-Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
Время встречи: 19:00 – 20:30
Время работы выставки: с 10:00 до 21:00 ежедневно до 8 августа
Билет: вход свободный
Проект посвящен юным победителям Всероссийской олимпиады школьников по астрономии, проходившей в Смоленске в 2017 году. Проект – размышление о том, как сложится судьба молодых талантов.
– Эти дети стали едва заметными точками, затерянными в пространстве узкого негатива: крохотными звездочками в окружающей их пустоте, – говорит автор выставки о том, как запечатлел героев на фотопленку при помощи перевернутого телескопа.
В Ельцин-Центре обратились посетителям с просьбой воздержаться от посещения мероприятия в случае обнаружения симптомов ОРВИ.
Клуб новых старших
Время: 18:00 – 20:00
Где: образовательный центр Ельцин-Центра, аудитория 4 (ул. Бориса Ельцина, 3)
Билет: бесплатно, необходима регистрация
Проект из афиши Екатеринбурга направлен на познание всех возможностей, которые открывает возраст, новые знакомства, активный образ жизни и новые знания.
Запланированы лекции, мастер-классы, встречи с экспертами и кинопоказы.
1 ИЮЛЯ
Венский фестиваль музыкальных фильмов
Дата: 1 – 24 июля в 19:30
Где: ул. Мира, 19
Билет: вход свободный
Венский фестиваль – неотъемлемая часть июльской афиши Екатеринбурга ежегодно и 2021 не стал исключением.
В программе фестиваля записи оперы, балета, известных мировых театральных постановок, концерты исполнителей современной музыки, детские спектакли. На открытии выступят звезды Большого и Мариинского театров и оркестр Урал Опера Балета.
Венский фестиваль традиционно пройдет на открытом воздухе
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Концерт группы «Аквариум»
Начало: 19:00
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Билет: от 2000 до 4100 рублей
В Екатеринбурге Борис Гребенщиков представит альбом, который сделал за время карантина 2020 года – «Тор». В нем собраны песни, не вошедшие в другие альбомы, но выложенные в сеть за последние 10 лет.
Встреча с научным журналистом Асей Казанцевой
Начало: 19:00
Где: площадка у входа в Ельцин-Центр (ул. Бориса Ельцина, 3)
Билет: бесплатно, необходима регистрация
Научный журналист, лауреат премии «Просветитель», автор трех научно-популярных бестселлеров о человеческом мозге и поведении Ася Казанцева расскажет о том, почему и как правильно нужно бездельничать.
2 ИЮЛЯ
Музыкальный фестиваль «Безумные дни»
Дата: 2-4 июля
Билет: от 200 рублей
Организаторы запланировали сотню концертов, в которых примут участие музыканты России, Франции, Японии и Армении. Помимо классики прозвучит музыка народов мира и композиции из советских мультфильмов.
Выступления пройдут в Свердловской филармонии (ул. Карла Либкнехта, 38а), Концертном зале Маклецкого (ул. Первомайская, 22), Доме музыки (ул. Якова Свердлова, 30), ТЮЗе (ул. Карла Либкнехта, 48) и Камерном театре (ул. Пролетарская, 18).
Безумные дни начнутся в Екатеринбурге 2 июля
Фото: Алексей БУЛАТОВ
3 ИЮЛЯ
Культурная программа Иннопрома – Итальянские дни
Дата: 3-4 июля с 13:00 до 22:00
Где: Ельцин-Центр (ул. Бориса Ельцина, 3)
Билет: вход свободный
В афишу Екатеринбурга на июль 2021 дополнительно к Иннопрому включили культурную программу. Дни Италии – это знакомство россиян со страной. Гости мероприятия отведают национальные блюда, посмотрят театральное представление и научатся говорить по-итальянски. Также в программе шоу факелов и флагоносцев в костюмах эпохи Возрождения, творческая мастерская для детей.
4 ИЮЛЯ
Фестиваль итальянского кино
Дата: 4 – 11 июля в 19:00
Где: Дом кино (ул. Луначарского, 137)
Билет: вход свободный
4 июля в афишу Екатеринбурга вошел показ фильма Джузеппе Торнаторе «Легенду о пианисте». Он откроет фестиваль итальянского кино, приуроченный к Иннопрому 2021.
Часть программы составляют фильмы известных режиссеров Италии, часть – фильмы участников фестиваля Nice.
Здесь же откроется фотовыставка Национального музея кино Турина «Viva l`Italia! Итальянское кино в объективе Анджело Фронтони».
В дни Иннопрома покажут итальянское кино
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Фестиваль спектаклей Парижской национальной оперы в кино
Начало: 17:00
Где: кинозал Ельцин-Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
Билет: 450 рублей
Помимо итальянских событий афишу Екатеринбурга пополнили культурные мероприятия из Франции. Так, 4 июля в Ельцин-Центре покажут один из самых знаменитых балетов конца XX столетия – «Парк» Анжелена Прельжокажа. Постановка является частью музыкального проекта «Парижские сезоны», фестиваля спектаклей Парижской национальной оперы в кино. Длительность: 104 минуты. Язык – французский, с русскими субтитрами.
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