В Екатеринбург приедет Борис Гребенщиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одно за другим из-за пандемии отменяют\переносят фестивали, выставки и показы, но в афише Екатеринбурга на июнь-июль 2021 осталось несколько мероприятий, которые проходят с соблюдением всех норм безопасности. Рассказываем, куда можно сходить на этой неделе.

29 ИЮНЯ

Концерт «Музыка на высоте»

Начало: 19:00 и 20:30

Где: Свердловская государственная детская филармония (ул. 8 Марта, 36)

Билет: 500 – 600 рублей

Концерт из афиши Екатеринбурга на июнь 2021 состоится на музыкальной террасе детской филармонии – «Вечер в провансе» с дуэтом ProVans Евгением Гуренко (аккордеон) и Иваном Даниленко (гитара).

Большую часть мероприятий в Екатеринбурге отменили или перенесли Фото: Алексей БУЛАТОВ

30 ИЮНЯ

Выставка «Победители. Фотопроект Максима Иванова», встреча с автором

Где: образовательный центре Ельцин-Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Время встречи: 19:00 – 20:30

Время работы выставки: с 10:00 до 21:00 ежедневно до 8 августа

Билет: вход свободный

Проект посвящен юным победителям Всероссийской олимпиады школьников по астрономии, проходившей в Смоленске в 2017 году. Проект – размышление о том, как сложится судьба молодых талантов.

– Эти дети стали едва заметными точками, затерянными в пространстве узкого негатива: крохотными звездочками в окружающей их пустоте, – говорит автор выставки о том, как запечатлел героев на фотопленку при помощи перевернутого телескопа.

В Ельцин-Центре обратились посетителям с просьбой воздержаться от посещения мероприятия в случае обнаружения симптомов ОРВИ.

Клуб новых старших

Время: 18:00 – 20:00

Где: образовательный центр Ельцин-Центра, аудитория 4 (ул. Бориса Ельцина, 3)

Билет: бесплатно, необходима регистрация

Проект из афиши Екатеринбурга направлен на познание всех возможностей, которые открывает возраст, новые знакомства, активный образ жизни и новые знания.

Запланированы лекции, мастер-классы, встречи с экспертами и кинопоказы.

1 ИЮЛЯ

Венский фестиваль музыкальных фильмов

Дата: 1 – 24 июля в 19:30

Где: ул. Мира, 19

Билет: вход свободный

Венский фестиваль – неотъемлемая часть июльской афиши Екатеринбурга ежегодно и 2021 не стал исключением.

В программе фестиваля записи оперы, балета, известных мировых театральных постановок, концерты исполнителей современной музыки, детские спектакли. На открытии выступят звезды Большого и Мариинского театров и оркестр Урал Опера Балета.

– Программа

Венский фестиваль традиционно пройдет на открытом воздухе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Концерт группы «Аквариум»

Начало: 19:00

Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)

Билет: от 2000 до 4100 рублей

В Екатеринбурге Борис Гребенщиков представит альбом, который сделал за время карантина 2020 года – «Тор». В нем собраны песни, не вошедшие в другие альбомы, но выложенные в сеть за последние 10 лет.

Встреча с научным журналистом Асей Казанцевой

Начало: 19:00

Где: площадка у входа в Ельцин-Центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Билет: бесплатно, необходима регистрация

Научный журналист, лауреат премии «Просветитель», автор трех научно-популярных бестселлеров о человеческом мозге и поведении Ася Казанцева расскажет о том, почему и как правильно нужно бездельничать.

2 ИЮЛЯ

Музыкальный фестиваль «Безумные дни»

Дата: 2-4 июля

Билет: от 200 рублей

Организаторы запланировали сотню концертов, в которых примут участие музыканты России, Франции, Японии и Армении. Помимо классики прозвучит музыка народов мира и композиции из советских мультфильмов.

Выступления пройдут в Свердловской филармонии (ул. Карла Либкнехта, 38а), Концертном зале Маклецкого (ул. Первомайская, 22), Доме музыки (ул. Якова Свердлова, 30), ТЮЗе (ул. Карла Либкнехта, 48) и Камерном театре (ул. Пролетарская, 18).

– Подробная программа

Безумные дни начнутся в Екатеринбурге 2 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

3 ИЮЛЯ

Культурная программа Иннопрома – Итальянские дни

Дата: 3-4 июля с 13:00 до 22:00

Где: Ельцин-Центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Билет: вход свободный

В афишу Екатеринбурга на июль 2021 дополнительно к Иннопрому включили культурную программу. Дни Италии – это знакомство россиян со страной. Гости мероприятия отведают национальные блюда, посмотрят театральное представление и научатся говорить по-итальянски. Также в программе шоу факелов и флагоносцев в костюмах эпохи Возрождения, творческая мастерская для детей.

– Программа

4 ИЮЛЯ

Фестиваль итальянского кино

Дата: 4 – 11 июля в 19:00

Где: Дом кино (ул. Луначарского, 137)

Билет: вход свободный

4 июля в афишу Екатеринбурга вошел показ фильма Джузеппе Торнаторе «Легенду о пианисте». Он откроет фестиваль итальянского кино, приуроченный к Иннопрому 2021.

Часть программы составляют фильмы известных режиссеров Италии, часть – фильмы участников фестиваля Nice.

Здесь же откроется фотовыставка Национального музея кино Турина «Viva l`Italia! Итальянское кино в объективе Анджело Фронтони».

– Программа

В дни Иннопрома покажут итальянское кино Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фестиваль спектаклей Парижской национальной оперы в кино

Начало: 17:00

Где: кинозал Ельцин-Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Билет: 450 рублей

Помимо итальянских событий афишу Екатеринбурга пополнили культурные мероприятия из Франции. Так, 4 июля в Ельцин-Центре покажут один из самых знаменитых балетов конца XX столетия – «Парк» Анжелена Прельжокажа. Постановка является частью музыкального проекта «Парижские сезоны», фестиваля спектаклей Парижской национальной оперы в кино. Длительность: 104 минуты. Язык – французский, с русскими субтитрами.

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