В список летних фестивалей традиционно вошли Ночь музыки и Венский фестиваль
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Три ближайших месяца в Екатеринбурге богаты на мероприятия и это не только Ural music night, Венский фестиваль и «Безумные дни». Мы подготовили подборку летних фестивалей 2021 в Екатеринбурге.
ИСЕТЬФЕСТ
Когда: май-сентябрь 2021
Где: Екатеринбург
Развлекательно-просветительский фестиваль Музея истории Екатеринбурга, посвященный реке Исеть, проходит в течение нескольких месяцев 2021 года. Стартовал он еще в мае. Здесь рассказывают об экологии и культуре. Организаторы планируют исследовать реку и восстановить ее чистоту.
12 июня приведут в порядок берег Исети от Царского моста до улицы Белинского, 19 июня – сплав, 20 – городской пленэр в парке Маяковского, 24 и 26 июня – экскурсия и рассказ о слетках. Эксперты расскажут как вести себя, если нашли птенца. 27 июня состоятся садовые медитации.
В июле и августе пройдут еще несколько экскурсий, завершится фестиваль 11 сентября.
ПРИВАЛ ФЕСТ
Когда: 13 и 14 июня с 12:00
Где: ул. Пески, 13 (возле озера Шарташ)
Билет: 300 рублей
В Екатеринбурге в 2021 году состоится крупнейший уральский средневеково-фэнтезийный фестиваль творчества. Здесь покажут, как выковать меч, чашу из глины, создать посох дождя и ловца снов, научат стрелять из лука, метать нож, фехтовать, танцевать. Состоится фолк-концерт и фаер-шоу.
На Привал фесте будет фаер-шоу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ЗОЛОТАЯ МАСКА
Когда: с 25 мая по 6 сентября
Где: Театр юного зрителя (ул. Карла Либкнехта, 48)
Билет: 1200 – 4500 рублей
Частью фестиваля «Золотая маска» в Екатеринбурге стали спектакли «Петровы в гриппе» от Гоголь центра, которые пройдут в ТЮЗе 27 и 28 июня в 19:00.
Это нестандартная история про стандартную семью – говорится на сайте Гоголь центра. История по роману Алексея Сальникова, про семью из Екатеринбурга, которая в полном составе заболела гриппом. На сцене показана фантасмагория, действительность смешивается с галлюцинациями, а прошлое с настоящим и будущим.
– Подробная программа «Золотой маски»
СЛОВА И МУЗЫКА СВОБОДЫ
Когда: 12 и 13 июня
Где: Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3)
Билет: 500, 900, 2200, 3700 и 5800 рублей
«Издание третье» – уточняют организаторы фестиваля «Слова и музыка» в Екатеринбурге, который пройдет летом 2021 на площадке Ельцин Центра.
Это лекции историков, журналистов, экономистов, бизнесменов, политологов и публицистов. Среди них – экономист Наталья Зубаревич, журналист Михаил Козырев, главный редактор русского издания журнала Esquire Сергей Минаев, историк и журналист Николай Сванидзе и писатель Дмитрий Быков.
На площадке выступят группа «Машина времени» и «Звери». Также споют OQJAV, белорусская группа «Молчат дома».
Напомним, «Слова и музыка» приурочен к 25-летию российской Конституции.
Фестиваль Слова и музыка свободы продлится 2 дня
Фото: Алексей БУЛАТОВ
EVERJAZZ
Когда: 19 июня
Где: база отдыха «Иволга»
Билет: от 2500 рублей
В программе международного летнего фестиваля 2021 Екатеринбурга джаз России, Италии и Армении на трех сценах, мастер-классы, арт-маркет, детская игровая зона и отдых для всей семьи.
На сцены выйдут квартет Константина Хазановича и Даниела Фанелли (Петербург-Италия) с джазовой классикой и авторскими композициями, Алина Енгибарян (США), электронный поп-дуэт из Израиля Ice Hokku, а также мультиинструменталист, композитор и вокалист из Бразилии Joander Santos.
Плюс фестиваля – шаговая доступность к водоему и сосновому лесу.
SANDARINA
Когда: 19 июня 12:00 - 21:00
Где: Мега парк (ул. Металлургов, 87)
Билет: вход свободный
Маркет, музыка, лекторий – все это о летнем фестивале 2021 Sandarina, который пройдет в Екатеринбурге.
Выступят группы «Обе, две» и Intelligence. Будут работать большой маркет и фуд-корт.
13 и 14 июня можно будет заняться гончарным мастерством на Привал фесте
Фото: Алексей БУЛАТОВ
КОЛЯДА-PLAYS
Когда: 20-30 июня
Где: Коляда-театр (пр. Ленина, 97)
Билеты: 300 – 750 рублей
В программе летнего фестиваля 2021 в Екатеринбурге «Коляда-plays» спектакли по пьесам уральских драматургов: «Царевна-лягушка» (театр кукол «Туки-Луки»), «Баба Шанель» от драматического театра Балтийского флота МО РФ, Санкт-Петербурга, «Кококкез, кококкез, кококкез…» от Коми-Пермяцкого национального драматического театра, «Русская смерть» театра Ателье 212, «Фронтовичка» Областного русского драматического театра им. Ф. М. Достоевского Республики Казахстан и «Нет соединения» Театра Комикс ГБУК «Москонцерт».
НОЧЬ МУЗЫКИ
Когда: 25 июня 17:00
Где: центр Екатеринбурга
Билет: вход свободный
Ранее мы публиковали подробную программу фестиваля «Ночь музыки 2021», который пройдет в Екатеринбурге. На сотне площадок выступят представители музыкальных направлений от классики до электроники и рока.
Хедлайнеры: группы «Каста», Nautilus Pompilius, Леонид Агутин с камерным оркестром B-A-C-H, «Смысловые галлюцинации», Вадим Самойлов, Лолита, Иванушки int, Игорь Бутман и Slava Marlow.
DANCEKB
Когда: 25 июня
Где: парк Павлика Морозова (ул. Красноармейская, 78а)
Билет: вход свободный
Фестиваль танцующих людей DancEkb пройдет в Екатеринбурге 25 июня 2021 на площадке Ural music night. Участники покажут мастерство в направлениях: hip-hop, breaking и all styles.
UNKNOWN FILM FESTIVAL
Когда: 25-26 июня 13:00
Где: Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3)
Билет: 500 – 1200 рублей, регистрация
В программу фестиваля 2021 в Екатеринбурге включены лекции и мастер-классы о кино и клипах от Skillbox, презентации лучших работ текущего года, кинопоказы, забег по площадкам уральской Ночи музыки и закрытие с концертом Антохи MC.
В Ельцин Центре покажут кино
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ФИШФАБРИК
Когда: 1-4 июля 19:30
Где: Центр современной драматургии (ул. Малышева, 145а, лит Ф)
Билет: 3500 рублей
Мультижанровый фестиваль «Фишфабрик» пройдет летом 2021 года в Екатеринбурге.
ВЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ
Когда: 1-24 июля 19:30
Где: ул. Мира, 19
Билет: вход свободный
Ранее мы писали, что организаторы Венского фестиваля опубликуют полную программу только в середине июня. Пока известно, что мероприятие стартует в Екатеринбурге с выступления звезд Большого и Мариинского театров.
БЕЗУМНЫЕ ДНИ
Когда: 2-4 июля
Где: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)
Билет: 200 рублей
Безумные дни 2021 в Екатеринбурге – это фестиваль разножанровых музыкальных концертов. Здесь выступят: французский музыкант Реми Женье, арфистка Вероника Лемишенко, Государственный академический камерный оркестр России, Уральский молодёжный симфонический оркестр, екатеринбургский камерный оркестр «В-А-С-Н» и барабанщики из шоу «Чувство ритма».
TIKTOK FEST
Когда: 3 июля 17:00
Где: Теле-клуб (ул. Карьерная, 16)
Билет: 1200 рублей
Первый музыкальный фестиваль TikTok пройдет в Екатеринбурге в июле 2021. На сцену выйдут тиктокеры и музыканты, среди них певец и композитор Влад Зотов.
OPEN AIR FEST
Когда: 6-27 июля
Где: Литературный квартал
Билет: 350 – 400 рублей
В программе летнего фестиваля 2021 под открытым небом в Екатеринбурге музыка от классики до джаза и рок-н-ролла. На сцену выйдет первый российский профессиональный оркестр шотландских волынок и барабанов, исполнитель новоорлеанского джаза группа Kickin’ Jazz Orchestra, екатеринбургский оркестр B-A-C-H и хор «Доместик».
SUPER MEGA FEST
Когда: 10–11 июля
Где: площадка у Меги (ул. Металлургов, 87)
Программа фестиваля 2021 в Екатеринбурге пока уточняется.
Программа и место проведения фестиваля Гастроном пока уточняются
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ГАСТРОНОМ
Когда: 1 августа
Фестиваль еды и развлечений запланирован на начало августа 2021 в Екатеринбурге. Стоимость билетов и место проведения пока не уточняются.
СМЕНА
Когда: 7 августа 14:00
Где: Теле-клуб (ул. Карьерная, 16)
Вход: 1500 – 2500 рублей
Летний музыкальный фестиваль запланирован на 7 августа 2021 в Екатеринбурге. Здесь группа «Нервы» выступит с новой программой the best и песнями с нового альбома «7».
В программе также выступление молодой инди-группа из Москвы PALC, инди-журналистов из ssshhhiiittt! , певицы Доры и Феликса Бондерева с проектом RSAC.
АТМОСФЕРА
Когда: 14-22 августа
Где: площадь 1905 года
Билет: вход свободный
Фестиваль ландшафтного дизайна 2021 пройдет в самом центре Екатеринбурга. На месте парковки перед администрацией города на неделю разобьют парк. В программе – лекции о растениях и ландшафтном дизайне, экскурсии по парковой зоне, «Зеленый лекторий» и музыка.
ГИККОН
Когда: 28 августа 10:00 – 20:00
Где: ТРЦ «Радуга парк» (ул. Репина, 94)
Билет: вход свободный
Фестиваль гик-культуры и комиксов в Екатеринбурге пройдет 28 августа 2021. В программу включено косплей-шоу, мастер-класс по созданию и ведению подкастов, инди-игры, создание комиксов, демонстрация творческих возможностей на аллее авторов, обучение написанию сценариев для сериалов.
Напомним, 25 июня фестиваль отметится на Ural music night выступлением Клавы Коки. Начало в 00:20. Место концерта – ул. Горького, 4а