В список летних фестивалей традиционно вошли Ночь музыки и Венский фестиваль Фото: Алексей БУЛАТОВ

Три ближайших месяца в Екатеринбурге богаты на мероприятия и это не только Ural music night, Венский фестиваль и «Безумные дни». Мы подготовили подборку летних фестивалей 2021 в Екатеринбурге.

ИСЕТЬФЕСТ

Когда: май-сентябрь 2021

Где: Екатеринбург

Развлекательно-просветительский фестиваль Музея истории Екатеринбурга, посвященный реке Исеть, проходит в течение нескольких месяцев 2021 года. Стартовал он еще в мае. Здесь рассказывают об экологии и культуре. Организаторы планируют исследовать реку и восстановить ее чистоту.

12 июня приведут в порядок берег Исети от Царского моста до улицы Белинского, 19 июня – сплав, 20 – городской пленэр в парке Маяковского, 24 и 26 июня – экскурсия и рассказ о слетках. Эксперты расскажут как вести себя, если нашли птенца. 27 июня состоятся садовые медитации.

В июле и августе пройдут еще несколько экскурсий, завершится фестиваль 11 сентября.

ПРИВАЛ ФЕСТ

Когда: 13 и 14 июня с 12:00

Где: ул. Пески, 13 (возле озера Шарташ)

Билет: 300 рублей

В Екатеринбурге в 2021 году состоится крупнейший уральский средневеково-фэнтезийный фестиваль творчества. Здесь покажут, как выковать меч, чашу из глины, создать посох дождя и ловца снов, научат стрелять из лука, метать нож, фехтовать, танцевать. Состоится фолк-концерт и фаер-шоу.

На Привал фесте будет фаер-шоу Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЗОЛОТАЯ МАСКА

Когда: с 25 мая по 6 сентября

Где: Театр юного зрителя (ул. Карла Либкнехта, 48)

Билет: 1200 – 4500 рублей

Частью фестиваля «Золотая маска» в Екатеринбурге стали спектакли «Петровы в гриппе» от Гоголь центра, которые пройдут в ТЮЗе 27 и 28 июня в 19:00.

Это нестандартная история про стандартную семью – говорится на сайте Гоголь центра. История по роману Алексея Сальникова, про семью из Екатеринбурга, которая в полном составе заболела гриппом. На сцене показана фантасмагория, действительность смешивается с галлюцинациями, а прошлое с настоящим и будущим.

– Подробная программа «Золотой маски»

СЛОВА И МУЗЫКА СВОБОДЫ

Когда: 12 и 13 июня

Где: Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Билет: 500, 900, 2200, 3700 и 5800 рублей

«Издание третье» – уточняют организаторы фестиваля «Слова и музыка» в Екатеринбурге, который пройдет летом 2021 на площадке Ельцин Центра.

Это лекции историков, журналистов, экономистов, бизнесменов, политологов и публицистов. Среди них – экономист Наталья Зубаревич, журналист Михаил Козырев, главный редактор русского издания журнала Esquire Сергей Минаев, историк и журналист Николай Сванидзе и писатель Дмитрий Быков.

На площадке выступят группа «Машина времени» и «Звери». Также споют OQJAV, белорусская группа «Молчат дома».

– Полная программа

Напомним, «Слова и музыка» приурочен к 25-летию российской Конституции.

Фестиваль Слова и музыка свободы продлится 2 дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

EVERJAZZ

Когда: 19 июня

Где: база отдыха «Иволга»

Билет: от 2500 рублей

В программе международного летнего фестиваля 2021 Екатеринбурга джаз России, Италии и Армении на трех сценах, мастер-классы, арт-маркет, детская игровая зона и отдых для всей семьи.

На сцены выйдут квартет Константина Хазановича и Даниела Фанелли (Петербург-Италия) с джазовой классикой и авторскими композициями, Алина Енгибарян (США), электронный поп-дуэт из Израиля Ice Hokku, а также мультиинструменталист, композитор и вокалист из Бразилии Joander Santos.

Плюс фестиваля – шаговая доступность к водоему и сосновому лесу.

SANDARINA

Когда: 19 июня 12:00 - 21:00

Где: Мега парк (ул. Металлургов, 87)

Билет: вход свободный

Маркет, музыка, лекторий – все это о летнем фестивале 2021 Sandarina, который пройдет в Екатеринбурге.

Выступят группы «Обе, две» и Intelligence. Будут работать большой маркет и фуд-корт.

13 и 14 июня можно будет заняться гончарным мастерством на Привал фесте Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОЛЯДА-PLAYS

Когда: 20-30 июня

Где: Коляда-театр (пр. Ленина, 97)

Билеты: 300 – 750 рублей

В программе летнего фестиваля 2021 в Екатеринбурге «Коляда-plays» спектакли по пьесам уральских драматургов: «Царевна-лягушка» (театр кукол «Туки-Луки»), «Баба Шанель» от драматического театра Балтийского флота МО РФ, Санкт-Петербурга, «Кококкез, кококкез, кококкез…» от Коми-Пермяцкого национального драматического театра, «Русская смерть» театра Ателье 212, «Фронтовичка» Областного русского драматического театра им. Ф. М. Достоевского Республики Казахстан и «Нет соединения» Театра Комикс ГБУК «Москонцерт».

НОЧЬ МУЗЫКИ

Когда: 25 июня 17:00

Где: центр Екатеринбурга

Билет: вход свободный

Ранее мы публиковали подробную программу фестиваля «Ночь музыки 2021», который пройдет в Екатеринбурге. На сотне площадок выступят представители музыкальных направлений от классики до электроники и рока.

Хедлайнеры: группы «Каста», Nautilus Pompilius, Леонид Агутин с камерным оркестром B-A-C-H, «Смысловые галлюцинации», Вадим Самойлов, Лолита, Иванушки int, Игорь Бутман и Slava Marlow.

DANCEKB

Когда: 25 июня

Где: парк Павлика Морозова (ул. Красноармейская, 78а)

Билет: вход свободный

Фестиваль танцующих людей DancEkb пройдет в Екатеринбурге 25 июня 2021 на площадке Ural music night. Участники покажут мастерство в направлениях: hip-hop, breaking и all styles.

UNKNOWN FILM FESTIVAL

Когда: 25-26 июня 13:00

Где: Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3)

Билет: 500 – 1200 рублей, регистрация

В программу фестиваля 2021 в Екатеринбурге включены лекции и мастер-классы о кино и клипах от Skillbox, презентации лучших работ текущего года, кинопоказы, забег по площадкам уральской Ночи музыки и закрытие с концертом Антохи MC.

В Ельцин Центре покажут кино Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФИШФАБРИК

Когда: 1-4 июля 19:30

Где: Центр современной драматургии (ул. Малышева, 145а, лит Ф)

Билет: 3500 рублей

Мультижанровый фестиваль «Фишфабрик» пройдет летом 2021 года в Екатеринбурге.

– Программа

ВЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ

Когда: 1-24 июля 19:30

Где: ул. Мира, 19

Билет: вход свободный

Ранее мы писали, что организаторы Венского фестиваля опубликуют полную программу только в середине июня. Пока известно, что мероприятие стартует в Екатеринбурге с выступления звезд Большого и Мариинского театров.

– Программа

БЕЗУМНЫЕ ДНИ

Когда: 2-4 июля

Где: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Билет: 200 рублей

Безумные дни 2021 в Екатеринбурге – это фестиваль разножанровых музыкальных концертов. Здесь выступят: французский музыкант Реми Женье, арфистка Вероника Лемишенко, Государственный академический камерный оркестр России, Уральский молодёжный симфонический оркестр, екатеринбургский камерный оркестр «В-А-С-Н» и барабанщики из шоу «Чувство ритма».

– Программа

TIKTOK FEST

Когда: 3 июля 17:00

Где: Теле-клуб (ул. Карьерная, 16)

Билет: 1200 рублей

Первый музыкальный фестиваль TikTok пройдет в Екатеринбурге в июле 2021. На сцену выйдут тиктокеры и музыканты, среди них певец и композитор Влад Зотов.

OPEN AIR FEST

Когда: 6-27 июля

Где: Литературный квартал

Билет: 350 – 400 рублей

В программе летнего фестиваля 2021 под открытым небом в Екатеринбурге музыка от классики до джаза и рок-н-ролла. На сцену выйдет первый российский профессиональный оркестр шотландских волынок и барабанов, исполнитель новоорлеанского джаза группа Kickin’ Jazz Orchestra, екатеринбургский оркестр B-A-C-H и хор «Доместик».

SUPER MEGA FEST

Когда: 10–11 июля

Где: площадка у Меги (ул. Металлургов, 87)

Программа фестиваля 2021 в Екатеринбурге пока уточняется.

Программа и место проведения фестиваля Гастроном пока уточняются Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГАСТРОНОМ

Когда: 1 августа

Фестиваль еды и развлечений запланирован на начало августа 2021 в Екатеринбурге. Стоимость билетов и место проведения пока не уточняются.

СМЕНА

Когда: 7 августа 14:00

Где: Теле-клуб (ул. Карьерная, 16)

Вход: 1500 – 2500 рублей

Летний музыкальный фестиваль запланирован на 7 августа 2021 в Екатеринбурге. Здесь группа «Нервы» выступит с новой программой the best и песнями с нового альбома «7».

В программе также выступление молодой инди-группа из Москвы PALC, инди-журналистов из ssshhhiiittt! , певицы Доры и Феликса Бондерева с проектом RSAC.

АТМОСФЕРА

Когда: 14-22 августа

Где: площадь 1905 года

Билет: вход свободный

Фестиваль ландшафтного дизайна 2021 пройдет в самом центре Екатеринбурга. На месте парковки перед администрацией города на неделю разобьют парк. В программе – лекции о растениях и ландшафтном дизайне, экскурсии по парковой зоне, «Зеленый лекторий» и музыка.

ГИККОН

Когда: 28 августа 10:00 – 20:00

Где: ТРЦ «Радуга парк» (ул. Репина, 94)

Билет: вход свободный

Фестиваль гик-культуры и комиксов в Екатеринбурге пройдет 28 августа 2021. В программу включено косплей-шоу, мастер-класс по созданию и ведению подкастов, инди-игры, создание комиксов, демонстрация творческих возможностей на аллее авторов, обучение написанию сценариев для сериалов.

Напомним, 25 июня фестиваль отметится на Ural music night выступлением Клавы Коки. Начало в 00:20. Место концерта – ул. Горького, 4а