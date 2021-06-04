Венский фестиваль музыкальных фильмов 2021: даты, программа

Фестиваль будет идти целый месяц Фото: Алексей БУЛАТОВ

Венский фестиваль музыкальных фильмов 2021 пройдет в Екатеринбурге с 1 по 24 июля на площади Кирова (перед главным корпусом УрФУ).

ПРОГРАММА

– Программа почти готова и она вас снова не разочарует, обещаем. Классика и современные постановки, а также концерты — полный ассортимент, – сообщили в оргкомитете.

Показы будут начинаться ежедневно в 19:30.

Полностью обнародуют программу в середине июня, но уже известно, что первыми на сцену Венского выйдут оперные звезды Большого и Мариинского театров и оркестр Урал Опера Балета. В состав солистов вошли: Станислав Швец, Иван Гынгазов, Мария Мотолыгина и Юлия Маточкина.

По воскресеньям запланированы детские фильмы, которые будут интересны и взрослым. В остальные дни покажут оперную и современную музыку со всего мира, новые театральные постановки, записи с фестивалей и балет.

В 2020 году на площадку пускали только зарегистрированных на сайте зрителей строго в масках Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПАНДЕМИЯ

В 2020 году ради проведения фестиваля в пандемию оргкомитет вынужден был отойти от традиций: тогда показы длились вместо месяца всего две недели, зрительские места удалили на 1,5 метра друг от друга, на площадку пускали только зарегистрированных на сайте зрителей в масках. В «зале под открытым небом» могли находиться не более 750 человек, в то время как до пандемии фильмы смотрели 1500 – 3000 человек ежедневно.

В 2021 году организаторы Венского фестиваля в Екатеринбурге надеются, что не придется вновь подстраиваться под условия пандемии и вход будет свободный. Но команда готова сделать все для безопасности зрителей.

Пока из таких мер – оснащение тепловизорами всех входов на площадку.

ФУД-КОРТ

В пресс-службе Венского фестиваля музыкальных фильмов 2021 в Екатеринбурге рассказали, что гастрономическая программа почти сформирована. Зрители кроме традиционных венских вафель отведают венгерскую кухню, супы в съедобных стаканчиках, фалафель. В меню также десерты и кофе. Не исключено, что будут подавать блюда итальянской и азиатской кухни, пока этот вопрос обсуждается с рестораторами.