Фестиваль проходит в Екатеринбурге с 2015 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на пандемию и множество отмененных массовых мероприятий, фестиваль Безумные дни 2021 в Екатеринбурге состоится.

– После паузы 2020 года, когда фестиваль не смог состояться из-за пандемии, Екатеринбург вновь станет центром притяжения сотен исполнителей и десятков тысяч слушателей, – рассказали в оргкомитете.

Мероприятие пройдет с учетом всех мер безопасности в пандемию: 75% наполненность залов, маски, антисептики.

Зрителей ждет 100 концертов в семи залах, 500 артистов из России, Франции, Армении и Японии.

Публикуем программу мероприятий фестиваля Безумные дни 2021 в Екатеринбурге.

2 ИЮЛЯ

Стоимость билетов составляет 200 рублей, на закрытие фестиваля - 500 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Картинки с выставки

Где: камерный зал Свердловской филармонии (ул. Карла Либкнехта, 38а)

Начало: 13:00

Билет: 200 рублей

Возраст: 6+

Фортепианный концерт длительностью 50 минут. В программе: Благородные и сентиментальные вальсы Равеля и Картинки с выставки Мусоргского в исполнении французского музыканта Женье Реми, выпускника Высшей национальной консерватории музыки и танца Парижа.

Арфа и «Соловей»

Где: Дом музыки (ул. Свердлова, 30)

Начало: 13:00

Билет: 200 рублей

В программе: Скарлатти. Соната ля мажор, Алябьев—Лист. «Соловей», Гендель. Сюита № 4, Дорман. Сюита для арфы, Бокса. Рондо на тему «Zitti, zitti» в исполнении арфистки Вероники Лемишенко.

Кончерто барокко

Где: Концертный зал Маклецкого (ул. Первомайская, 22)

Начало: 13:30

Билет: 200 рублей

Государственный академический камерный оркестр России в течение 50 минут исполнит концерт для гобоя с оркестром Генделя, концерт для гобоя и флейты Телемана, Бранденбургский концерт № 5 и «Шутку» из сюиты №2 Баха.

Час Моцарта

Где: большой зал ТЮЗа (ул. Карла Либкнехта, 48)

Начало: 13:30

Билет: 200 рублей

60-минутный концерт в исполнении Уральского молодёжного симфонического оркестра.

Итальянское каприччио

Где: большой зал Свердловской филармонии

Начало: 13:45

Билет: 200 рублей

Уральский академический филармонический оркестр исполнит на Безумных днях 2021 в Екатеринбурге произведения Чайковского.

Дирижировать будет Дмитрий Лисс.

Абрикосовые мелодии

Где: Камерный театр (ул. Пролетарская, 18)

Начало: 14:00

Билет: 200 рублей

Этническая музыка Армении.

Повторный концерт состоится 2 июля в 20:30 в Доме музыки и 3 июля в 13:30 – в малом зале ТЮЗа.

Да будет свет!

Где: малый зал ТЮЗа

Начало: 14:30

Билет: 200 рублей.

45-минутное выступление Екатеринбургского камерного оркестра В-А-С-Н – в программе: Херрманн, Рихтер, Эйнауди, Арнальдс, Уайтакр.

Повторы концерта состоятся 2 июля в 20:30 и 4 июля в 16:00 в малом зале ТЮЗа.

Бетховен. Поздние сонаты

Где: камерный зал Свердловской филармонии

Начало: 15:00

Билет: 200 рублей

Фортепианный концерт Георгия Чаидзе.

Чувство ритма

Где: большой зал ТЮЗа

Начало: 15:30

Билет: 200 рублей

В течение 45 минут будут играть барабанщики из шоу «Чувство ритма».

Маленькая ночная серенада

Где: большой зал Свердловской филармонии

Начало: 15:45

Билет: 200 рублей

В программу фестиваля Безумные дни 2021 в Екатеринбурге вошел концерт московского камерного оркестра Musica Viva – «Маленькая ночная серенада» и концерт № 24 для фортепиано с оркестром Моцарта.

Любите ли вы Брамса? — I

Где: зал Маклецкого

Начало: 15:45

Билет: 200 рублей

Музыку Брамса сыграют струнный квартет Psophos из Франции и Эцуко Хиросэ из Японии.

Кроссовер / Шопен

Где: Дом музыки

Начало: 16:00

Билет: 200 рублей

В программе этюды, ноктюрны и мазурки кроссовера-трио «Добрый вечер!».

Летучий корабль

Где: малый зал ТЮЗа

Начало: 16:15

Билет: 200 рублей

Концерт по мотивам одноименного мультфильма в исполнении хора «Доместик». Повтор – 3 июля в 13:00 в Камерном театре.

Могучий концерт

Где: Камерный театр

Начало: 16:30

Билет: 200 рублей

Симфонический хор Свердловской филармонии исполнит музыку Римского-Корсакова, Балакирева, Мусоргского, Кюи и Бородина.

Повтор – 4 июля в 15:00 в Камерном театре Екатеринбурга.

Из Америки в Европу

Где: камерный зал Свердловской филармонии

Начало: 17:00

Билет: 200 рублей

45-минут музыки в исполнении Мясковского квартета.

Интермеццо. Этюды

Где: зал Маклецкого

Начало: 17:30

Билет: 200 рублей

Варвара Мягкова исполнит на фортепиано Брамса и Шумана.

Блестящий концерт

Где: большой зал Свердловской филармонии

Начало: 15:45

Билет: 200 рублей

Симфония № 8 «Неоконченная» Шуберта и Концерт для трубы с оркестром Гуммеля в исполнении Уральского молодежного симфонического оркестра.

От Грига до Гершвина

Где: большой зал ТЮЗа

Начало: 17:45

Билет: 200 рублей

Государственный академический камерный оркестр России представит 55-минутный концерт, организованный по программе Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

Привет из Вены I

Где: Дом музыки

Начало: 18:00

Билет: 200 рублей

Гайдн и Моцарт в исполнении струнного квартета Psophos из Франции.

Трубка мира

Где: малый зал ТЮЗа

Начало: 18:30

Билет: 200 рублей

В программу Безумных дней 2021 в Екатеринбурге вошел концерт музыкантов из Армении. Повтор состоится 3 июля в 10:00 в Доме музыки.

Аппассионата

Где: камерный зал Свердловской филармонии

Начало: 18:45

Билет: 200 рублей

Фортепианный концерт Алексея Мельникова: Брамс. Три интермеццо для фортепиано и Бетховен. Соната № 23 «Аппассионата».

Зеркальный концерт

Где: Камерный театр

Начало: 18:45

Билет: 200 рублей

50-минутный концерт екатеринбургского хора «Доместик».

Флейта, арфа и оркестр

Где: зал Маклецкого

Начало: 19:30

Билет: 200 рублей

Московский камерный оркестр Musica Viva, флейтист из Франции Филипп Бернольд и арфистка Вероника Лемишенко сыграют произведения Моцарта.

Тройной концерт

Где: большой зал Свердловской филармонии

Начало: 19:45

Билет: 200 рублей

Исполнители: Уральский академический филармонический оркестр и дирижёр Дмитрий Лисс, музыканты: Георгий Чаидзе (фортепиано), Никита Борисоглебский (скрипка) и Александр Рудин (виолончель) исполнят Бетховена.

Вивальди. Времена года

Где: большой зал ТЮЗа

Начало: 20:00

Билет: 200 рублей

Исполнители – кроссовер-трио «Добрый вечер!».

Amadeus I

Где: Камерный театр

Начало: 20:45

Билет: 200 рублей

Моцарт в исполнении струнного квартета Psophos и Рафаэля Севэра (кларнет) из Франции.

Органный вечер

Где: большой зал Свердловской филармонии

Начало: 21:30

Билет: 200 рублей

Бах и Маршан. История несостоявшейся дуэли в исполнении Тараса Багинца.

Концерты длятся от 40 до 60 минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

3 ИЮЛЯ

Поэт фортепиано

Где: Камерный зал филармонии

Начало: 10:00

Билет: 200 рублей

На фестивале Безумные дни 2021 в Екатеринбурге выступит музыкант Алексей Мельников с фортепианным концертом Шопена.

Равнение на JAZZ

Где: большой зал ТЮЗа

Начало: 10:30

Билет: 200 рублей

Сводный военный оркестр Екатеринбургского гарнизона сыграет джаз, фанк, фьюжн и даже латинскую музыку.

Бетховен и Равель

Где: зал Маклецкого

Начало: 10:45

Билет: 200 рублей

В программе фестиваля Безумные дни 2021 в Екатеринбурге – 45-минутный концерт французского исполнителя Реми Женье. Он исполнит Сонату № 28 Бетховена и сюиту «Гробница Куперена» Равеля.

«Героическая» симфония

Где: большой зал филармонии

Начало: 11:00

Билет: 200 рублей

Московский камерный оркестр Musica Viva сыграет 3-ю симфонию Бетховена. Концерт будет идти 50 минут.

Встретимся на танцплощадке

Где: Камерный театр

Начало: 11:00

Билет: 200 рублей

Концерт для всей семьи от квартета «Феникс».

Классика без галстуков

Где: малый зал ТЮЗа

Начало: 11:30

Билет: 200 рублей

45-минутный концерт Compromise-duo. Повтор запланирован на 3 июля 14:00 в Доме музыки.

Неслучайное трио

Где: камерный зал филармонии

Начало: 12:00

Билет: 200 рублей

Концерт в программе фестиваля «Безумные дни 2021» в Екатеринбурге – это 45 минут музыки Моцарта и Бруха в исполнении российского альтиста Евгения Железнякова, французского кларнетиста Рафаэля Севэра и музыканта из Армении Армине Григорян (фортепиано).

Привет из Вены II

Где: Дом музыки

Начало: 12:00

Билет: 200 рублей

55 минут Бетховена и Гайдна в исполнении французского струнного квартета Psophos.

Танцы и пляски в четыре руки

Где: зал Маклецкого

Начало: 12:30

Билет: 200 рублей

Фортепианный дуэт Елена Эндеберя и Владислав Чепинога сыграют произведения Глинки, Мусоргского, Бородина и Стравинского.

Музыка народов мира

Где: большой зал ТЮЗа

Начало: 12:30

Билет: 200 рублей

Концерт Уральского государственного русского оркестра. В программе: Попурри на французские темы, Восточная рапсодия, Молдавский танец и Русская плясовая.

В начале был Бетховен

Где: большой зал филармонии

Начало: 13:00

Билет: 200 рублей

55 минут музыки в исполнении Уральского академического филармонического оркестра и Симфонического хора Свердловской филармонии.

Чакона и Кармен

Где: камерный зал филармонии

Начало: 14:00

Билет: 200 рублей

Произведения Баха, Бетховена и Бизе в исполнении Эцуко Хиросэ (фортепиано, Япония).

Трио «Эрцгерцог»

Где: зал Маклецкого

Начало: 14:15

Билет: 200 рублей

Выступят: Георгий Чаидзе (фортепиано), Никита Борисоглебский (скрипка) и Александр Рудин (виолончель).

Эгмонт

Где: большой зал ТЮЗа

Начало: 14:30

Билет: 200 рублей

Уральский юношеский симфонический оркестр сыграет 70 минут Бетховена—Гете. Музыку к трагедии Гете «Эгмонт» для сопрано и оркестра.

Концерт Безумных дней 2021 приурочен к Году Германии в России и проходит при поддержке Генерального консульства Германии в Екатеринбурге.

Моцарт. Реквием

Где: большой зал филармонии

Начало: 15:00

Билет: 200 рублей

Выступят Уральский молодёжный симфонический оркестр и Симфонический хор Свердловской филармонии.

Встреча со сказкой

Где: Камерный театр

Начало: 15:00

Билет: 200 рублей

Музыкальная программа по мотивам сказок Андерсена: «Гадкий утёнок», «Стойкий оловянный солдатик», «Дюймовочка», «Русалочка» и «Дикие лебеди».

Чайковский. Времена года

Где: зал Маклецкого

Начало: 16:00

Билет: 200 рублей

Встреча со счастьем

Где: малый зал ТЮЗа

Начало: 16:00

Билет: 200 рублей

Русская музыкальная группа «Аюшка» и Алексей Петров (баритон). Повтор концерта пройдет в малом зале ТЮЗа 4 июля в 18:15.

«Лягушки» из XVIII века

Где: Дом музыки

Начало: 16:00

Билет: 200 рублей

Вивальди и Телеман в исполнении екатеринбургского камерного оркестра «В-А-С-Н».

Французский шарм

Где: камерный зал филармонии

Начало: 16:15

Билет: 200 рублей

Музыканты из Армении: Карэн Шахгалдян (скрипка) и Армине Григорян (фортепиано).

Amadeus II

Где: Камерный театр

Начало: 17:00

Билет: 200 рублей

Французские музыканты: Филипп Бернольд (флейта) и струнный квартет Psophos.

Лучшее время года

Где: большой зал филармонии

Начало: 17:15

Билет: 200 рублей

На фестивале Безумные дни 2021 в Екатеринбурге выступит государственный академический камерный оркестр России.

Музыка степей и ветра

Где: большой зал ТЮЗа

Начало: 17:15

Билет: 200 рублей

Башкирские народные мелодии в исполнении Роберта Юлдашева и ансамбля «Курайсы».

Повтор концерта состоится 4 июня в большом зале ТЮЗа в 12:45 и 14:45.

Рахманинов

Где: зал Маклецкого

Начало: 18:00

Билет: 200 рублей

Исполнитель: Алексей Мельников.

Неожиданная встреча

Где: малый зал ТЮЗа

Начало: 18:15

Билет: 200 рублей

Исполнители – Compromise-duo. Повтор концерта запланирован в программе Безумные дни 2021 в Екатеринбурге 4 июля в 11:00 в Камерном театре и 19:00 в Доме музыки.

Музыкальный момент

Где: камерный зал филармонии

Начало: 18:30

Билет: 200 рублей

60 минут музыки Моцарта, Шуберта и Скарлатти в исполнении Варвары Мягковой.

Кроссовер / Чайковский

Где: Дом музыки

Начало: 18:30

Билет: 200 рублей

Выступит кроссовер-трио «Добрый вечер!».

Бах для скрипки соло

Где: Камерный театр

Начало: 19:00

Билет: 200 рублей

Скрипач Никита Борисоглебский сыграет Баха.

Гайдн. «Прощальная»

Где: большой зал ТЮЗа

Начало: 19:15

Билет: 200 рублей

Рапсодия на тему Паганини

Где: большой зал филармонии

Начало: 19:30

Билет: 200 рублей

Уральский академический филармонический оркестр, дирижёр Дмитрий Лисс и Константин Емельянов (фортепиано) примут участие в концерте и исполнят Рахманинова.

Буря и гроза с оркестром

Где: зал Маклецкого

Начало: 20:00

Билет: 200 рублей

Государственный академический камерный оркестр России исполнит Баха, Бетховена, Рамо, Вивальди и Россини.

Любите ли вы Брамса? — II

Где: камерный зал филармонии

Начало: 20:15

Билет: 200 рублей

В программе фестиваля Безумные дни 2021 в Екатеринбурге французские музыканты: струнный квартет Psophos и Рафаэль Севэр (кларнет).

Огни рампы

Где: Дом музыки

Начало: 21:00

Билет: 200 рублей

Выступит французский трубач Ромен Лелё и Musica Viva Camerata. Повтор концерта – 4 июля в 17:45 в большом зале филармонии.

Ностальгический концерт

Где: большой зал ТЮЗа

Начало: 21:15

Билет: 200 рублей

Выступит Уральский молодёжный симфонический оркестр.

Участие примут музыканты из России, Франции, Армении и Японии Фото: Алексей БУЛАТОВ

4 ИЮЛЯ

Сказки Пушкина

Где: большой зал ТЮЗа

Начало: 10:30

Билет: 200 рублей

Сказка о золотом петушке, Сказка о попе и о работнике его Балде с музыкой Сиротина, Римского-Корсакова, Попонова, Лядова, Шалова, Лямкина в исполнении Уральского государственного русского оркестра.

Свидание с Европой

Где: большой зал филармонии

Начало: 11:00

Билет: 200 рублей

Выступит Уральский молодёжный симфонический оркестр.

Баллады Шопена

Где: зал Маклецкого

Начало: 11:00

Билет: 200 рублей

Исполнитель: Эцуко Хиросэ (фортепиано, Япония).

Арфа & Флейта

Где: Дом музыки

Начало: 11:00

Билет: 200 рублей

45-минутный концерт Филиппа Бернольда (флейта, Франция) и арфистки Вероники Лемишенко.

Неожиданная встреча

Где: Камерный театр

Начало: 11:00

Билет: 200 рублей

Выступит Compromise-duo.

Обыкновенный волшебник

Где: малый зал ТЮЗа

Начало: 11:30

Билет: 200 рублей

В программе музыка Геннадия Гладкова из кинофильмов и мультфильмов.

Крейслериана

Где: камерный зал филармонии

Начало: 12:00

Билет: 200 рублей

Варвара Мягкова на фортепиано исполнит произведения Брамса и Шумана.

Элегическое трио

Где: зал Маклецкого

Начало: 12:45

Билет: 200 рублей

Рахманинов в исполнении артистов из Армении и России.

Чайковский и Танеев. Учитель и ученик

Где: Камерный театр

Начало: 12:45

Билет: 200 рублей

Симфонический хор Свердловской филармонии.

Болеро / Вальс / Концерт

Где: большой зал филармонии

Начало: 13:30

Билет: 200 рублей

Еще одно вступление Уральского академического филармонического оркестра, уже по произведениям Равеля.

Время верить в чудеса

Где: малый зал ТЮЗа

Начало: 13:30

Билет: 200 рублей

Путешествие с героями любимых сказок и музыкой Моцарта, Римского-Корсакова, Дубравина и Цветкова.

Романтический концерт

Где: камерный зал филармонии

Начало: 14:30

Билет: 200 рублей

Струнный квартет Psophos и Реми Женье (фортепиано).

Бах для оркестра

Где: зал Маклецкого

Начало: 14:30

Билет: 200 рублей

Выступит Государственный академический камерный оркестр России.

Встреча: симфония и концертино

Где: большой зал филармонии

Начало: 15:30

Билет: 200 рублей

В программ: симфония «Встреча» Шпергера, Концертино для двух виолончелей Крафта и Симфония № 6 «Утро» Гайдна.

Арфа & арфа

Где: Дом музыки

Начало: 16:15

Билет: 200 рублей

45-минутный концерт Вероники Лемишенко и Арины Пановой в программе фестиваля Безумные дни 2021 в Екатеринбурге.

Шуман

Где: зал Маклецкого

Начало: 16:30

Билет: 200 рублей

Исполнители: Никита Борисоглебский (скрипка) и Варвара Мягкова (фортепиано).

Памяти великого художника

Где: Камерный зал филармонии

Начало: 16:45

Билет: 200 рублей

Фортепианное трио «Памяти великого художника» Чайковского.

Из Нового Cвета

Где: большой зал ТЮЗа

Начало: 17:15

Билет: 200 рублей

Произведение Дворжака исполнит Уральский молодёжный симфонический оркестр.

От «Шутки» до квартета

Где: Камерный театр

Начало: 17:15

Билет: 200 рублей

Выступление Мясковского-квартета и флейтиста из Франции Филиппа Бернольда.

Наивно и ужасно

Где: Зал Маклецкого

Начало: 18:15

Билет: 200 рублей

В программе: «Арабески» и «Детские сцены» Шумана, «Детские сцены» Момпу а также «Танец страха», «Рассказ рыбака», «Ритуальный танец огня» из балета «Любовь-волшебница» Де Фальи.

Фантазия. Экспромты

Где: камерный зал филармонии

Начало: 18:45

Билет: 200 рублей

В программе Безумных дней 2021 в Екатеринбурге произведения Шуберта.

Пьяццолла. Ангел танго

Где: большой зал ТЮЗа

Начало: 19:30

Билет: 200 рублей

Государственный академический камерный оркестр России исполнит концерт по программе Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

Закрытие фестиваля

Где: большой зал филармонии

Начало: 20:00

Билет: 500 рублей

90-минутный концерт Уральского академического филармонического оркестра.

Воспоминание о Флоренции

Где: зал Маклецкого

Начало: 20:15

Билет: все билеты проданы

Московский камерный оркестр Musica Viva выступит с произведениями Чайковского.