Фестиваль проходит в Екатеринбурге с 2015 года
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Несмотря на пандемию и множество отмененных массовых мероприятий, фестиваль Безумные дни 2021 в Екатеринбурге состоится.
– После паузы 2020 года, когда фестиваль не смог состояться из-за пандемии, Екатеринбург вновь станет центром притяжения сотен исполнителей и десятков тысяч слушателей, – рассказали в оргкомитете.
Мероприятие пройдет с учетом всех мер безопасности в пандемию: 75% наполненность залов, маски, антисептики.
Зрителей ждет 100 концертов в семи залах, 500 артистов из России, Франции, Армении и Японии.
Публикуем программу мероприятий фестиваля Безумные дни 2021 в Екатеринбурге.
2 ИЮЛЯ
Стоимость билетов составляет 200 рублей, на закрытие фестиваля - 500 рублей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Картинки с выставки
Где: камерный зал Свердловской филармонии (ул. Карла Либкнехта, 38а)
Начало: 13:00
Билет: 200 рублей
Возраст: 6+
Фортепианный концерт длительностью 50 минут. В программе: Благородные и сентиментальные вальсы Равеля и Картинки с выставки Мусоргского в исполнении французского музыканта Женье Реми, выпускника Высшей национальной консерватории музыки и танца Парижа.
Арфа и «Соловей»
Где: Дом музыки (ул. Свердлова, 30)
Начало: 13:00
Билет: 200 рублей
В программе: Скарлатти. Соната ля мажор, Алябьев—Лист. «Соловей», Гендель. Сюита № 4, Дорман. Сюита для арфы, Бокса. Рондо на тему «Zitti, zitti» в исполнении арфистки Вероники Лемишенко.
Кончерто барокко
Где: Концертный зал Маклецкого (ул. Первомайская, 22)
Начало: 13:30
Билет: 200 рублей
Государственный академический камерный оркестр России в течение 50 минут исполнит концерт для гобоя с оркестром Генделя, концерт для гобоя и флейты Телемана, Бранденбургский концерт № 5 и «Шутку» из сюиты №2 Баха.
Час Моцарта
Где: большой зал ТЮЗа (ул. Карла Либкнехта, 48)
Начало: 13:30
Билет: 200 рублей
60-минутный концерт в исполнении Уральского молодёжного симфонического оркестра.
Итальянское каприччио
Где: большой зал Свердловской филармонии
Начало: 13:45
Билет: 200 рублей
Уральский академический филармонический оркестр исполнит на Безумных днях 2021 в Екатеринбурге произведения Чайковского.
Дирижировать будет Дмитрий Лисс.
Абрикосовые мелодии
Где: Камерный театр (ул. Пролетарская, 18)
Начало: 14:00
Билет: 200 рублей
Этническая музыка Армении.
Повторный концерт состоится 2 июля в 20:30 в Доме музыки и 3 июля в 13:30 – в малом зале ТЮЗа.
Да будет свет!
Где: малый зал ТЮЗа
Начало: 14:30
Билет: 200 рублей.
45-минутное выступление Екатеринбургского камерного оркестра В-А-С-Н – в программе: Херрманн, Рихтер, Эйнауди, Арнальдс, Уайтакр.
Повторы концерта состоятся 2 июля в 20:30 и 4 июля в 16:00 в малом зале ТЮЗа.
Бетховен. Поздние сонаты
Где: камерный зал Свердловской филармонии
Начало: 15:00
Билет: 200 рублей
Фортепианный концерт Георгия Чаидзе.
Чувство ритма
Где: большой зал ТЮЗа
Начало: 15:30
Билет: 200 рублей
В течение 45 минут будут играть барабанщики из шоу «Чувство ритма».
Маленькая ночная серенада
Где: большой зал Свердловской филармонии
Начало: 15:45
Билет: 200 рублей
В программу фестиваля Безумные дни 2021 в Екатеринбурге вошел концерт московского камерного оркестра Musica Viva – «Маленькая ночная серенада» и концерт № 24 для фортепиано с оркестром Моцарта.
Любите ли вы Брамса? — I
Где: зал Маклецкого
Начало: 15:45
Билет: 200 рублей
Музыку Брамса сыграют струнный квартет Psophos из Франции и Эцуко Хиросэ из Японии.
Кроссовер / Шопен
Где: Дом музыки
Начало: 16:00
Билет: 200 рублей
В программе этюды, ноктюрны и мазурки кроссовера-трио «Добрый вечер!».
Летучий корабль
Где: малый зал ТЮЗа
Начало: 16:15
Билет: 200 рублей
Концерт по мотивам одноименного мультфильма в исполнении хора «Доместик». Повтор – 3 июля в 13:00 в Камерном театре.
Могучий концерт
Где: Камерный театр
Начало: 16:30
Билет: 200 рублей
Симфонический хор Свердловской филармонии исполнит музыку Римского-Корсакова, Балакирева, Мусоргского, Кюи и Бородина.
Повтор – 4 июля в 15:00 в Камерном театре Екатеринбурга.
Из Америки в Европу
Где: камерный зал Свердловской филармонии
Начало: 17:00
Билет: 200 рублей
45-минут музыки в исполнении Мясковского квартета.
Интермеццо. Этюды
Где: зал Маклецкого
Начало: 17:30
Билет: 200 рублей
Варвара Мягкова исполнит на фортепиано Брамса и Шумана.
Блестящий концерт
Где: большой зал Свердловской филармонии
Начало: 15:45
Билет: 200 рублей
Симфония № 8 «Неоконченная» Шуберта и Концерт для трубы с оркестром Гуммеля в исполнении Уральского молодежного симфонического оркестра.
От Грига до Гершвина
Где: большой зал ТЮЗа
Начало: 17:45
Билет: 200 рублей
Государственный академический камерный оркестр России представит 55-минутный концерт, организованный по программе Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».
Привет из Вены I
Где: Дом музыки
Начало: 18:00
Билет: 200 рублей
Гайдн и Моцарт в исполнении струнного квартета Psophos из Франции.
Трубка мира
Где: малый зал ТЮЗа
Начало: 18:30
Билет: 200 рублей
В программу Безумных дней 2021 в Екатеринбурге вошел концерт музыкантов из Армении. Повтор состоится 3 июля в 10:00 в Доме музыки.
Аппассионата
Где: камерный зал Свердловской филармонии
Начало: 18:45
Билет: 200 рублей
Фортепианный концерт Алексея Мельникова: Брамс. Три интермеццо для фортепиано и Бетховен. Соната № 23 «Аппассионата».
Зеркальный концерт
Где: Камерный театр
Начало: 18:45
Билет: 200 рублей
50-минутный концерт екатеринбургского хора «Доместик».
Флейта, арфа и оркестр
Где: зал Маклецкого
Начало: 19:30
Билет: 200 рублей
Московский камерный оркестр Musica Viva, флейтист из Франции Филипп Бернольд и арфистка Вероника Лемишенко сыграют произведения Моцарта.
Тройной концерт
Где: большой зал Свердловской филармонии
Начало: 19:45
Билет: 200 рублей
Исполнители: Уральский академический филармонический оркестр и дирижёр Дмитрий Лисс, музыканты: Георгий Чаидзе (фортепиано), Никита Борисоглебский (скрипка) и Александр Рудин (виолончель) исполнят Бетховена.
Вивальди. Времена года
Где: большой зал ТЮЗа
Начало: 20:00
Билет: 200 рублей
Исполнители – кроссовер-трио «Добрый вечер!».
Amadeus I
Где: Камерный театр
Начало: 20:45
Билет: 200 рублей
Моцарт в исполнении струнного квартета Psophos и Рафаэля Севэра (кларнет) из Франции.
Органный вечер
Где: большой зал Свердловской филармонии
Начало: 21:30
Билет: 200 рублей
Бах и Маршан. История несостоявшейся дуэли в исполнении Тараса Багинца.
Концерты длятся от 40 до 60 минут
Фото: Алексей БУЛАТОВ
3 ИЮЛЯ
Поэт фортепиано
Где: Камерный зал филармонии
Начало: 10:00
Билет: 200 рублей
На фестивале Безумные дни 2021 в Екатеринбурге выступит музыкант Алексей Мельников с фортепианным концертом Шопена.
Равнение на JAZZ
Где: большой зал ТЮЗа
Начало: 10:30
Билет: 200 рублей
Сводный военный оркестр Екатеринбургского гарнизона сыграет джаз, фанк, фьюжн и даже латинскую музыку.
Бетховен и Равель
Где: зал Маклецкого
Начало: 10:45
Билет: 200 рублей
В программе фестиваля Безумные дни 2021 в Екатеринбурге – 45-минутный концерт французского исполнителя Реми Женье. Он исполнит Сонату № 28 Бетховена и сюиту «Гробница Куперена» Равеля.
«Героическая» симфония
Где: большой зал филармонии
Начало: 11:00
Билет: 200 рублей
Московский камерный оркестр Musica Viva сыграет 3-ю симфонию Бетховена. Концерт будет идти 50 минут.
Встретимся на танцплощадке
Где: Камерный театр
Начало: 11:00
Билет: 200 рублей
Концерт для всей семьи от квартета «Феникс».
Классика без галстуков
Где: малый зал ТЮЗа
Начало: 11:30
Билет: 200 рублей
45-минутный концерт Compromise-duo. Повтор запланирован на 3 июля 14:00 в Доме музыки.
Неслучайное трио
Где: камерный зал филармонии
Начало: 12:00
Билет: 200 рублей
Концерт в программе фестиваля «Безумные дни 2021» в Екатеринбурге – это 45 минут музыки Моцарта и Бруха в исполнении российского альтиста Евгения Железнякова, французского кларнетиста Рафаэля Севэра и музыканта из Армении Армине Григорян (фортепиано).
Привет из Вены II
Где: Дом музыки
Начало: 12:00
Билет: 200 рублей
55 минут Бетховена и Гайдна в исполнении французского струнного квартета Psophos.
Танцы и пляски в четыре руки
Где: зал Маклецкого
Начало: 12:30
Билет: 200 рублей
Фортепианный дуэт Елена Эндеберя и Владислав Чепинога сыграют произведения Глинки, Мусоргского, Бородина и Стравинского.
Музыка народов мира
Где: большой зал ТЮЗа
Начало: 12:30
Билет: 200 рублей
Концерт Уральского государственного русского оркестра. В программе: Попурри на французские темы, Восточная рапсодия, Молдавский танец и Русская плясовая.
В начале был Бетховен
Где: большой зал филармонии
Начало: 13:00
Билет: 200 рублей
55 минут музыки в исполнении Уральского академического филармонического оркестра и Симфонического хора Свердловской филармонии.
Чакона и Кармен
Где: камерный зал филармонии
Начало: 14:00
Билет: 200 рублей
Произведения Баха, Бетховена и Бизе в исполнении Эцуко Хиросэ (фортепиано, Япония).
Трио «Эрцгерцог»
Где: зал Маклецкого
Начало: 14:15
Билет: 200 рублей
Выступят: Георгий Чаидзе (фортепиано), Никита Борисоглебский (скрипка) и Александр Рудин (виолончель).
Эгмонт
Где: большой зал ТЮЗа
Начало: 14:30
Билет: 200 рублей
Уральский юношеский симфонический оркестр сыграет 70 минут Бетховена—Гете. Музыку к трагедии Гете «Эгмонт» для сопрано и оркестра.
Концерт Безумных дней 2021 приурочен к Году Германии в России и проходит при поддержке Генерального консульства Германии в Екатеринбурге.
Моцарт. Реквием
Где: большой зал филармонии
Начало: 15:00
Билет: 200 рублей
Выступят Уральский молодёжный симфонический оркестр и Симфонический хор Свердловской филармонии.
Встреча со сказкой
Где: Камерный театр
Начало: 15:00
Билет: 200 рублей
Музыкальная программа по мотивам сказок Андерсена: «Гадкий утёнок», «Стойкий оловянный солдатик», «Дюймовочка», «Русалочка» и «Дикие лебеди».
Чайковский. Времена года
Где: зал Маклецкого
Начало: 16:00
Билет: 200 рублей
Встреча со счастьем
Где: малый зал ТЮЗа
Начало: 16:00
Билет: 200 рублей
Русская музыкальная группа «Аюшка» и Алексей Петров (баритон). Повтор концерта пройдет в малом зале ТЮЗа 4 июля в 18:15.
«Лягушки» из XVIII века
Где: Дом музыки
Начало: 16:00
Билет: 200 рублей
Вивальди и Телеман в исполнении екатеринбургского камерного оркестра «В-А-С-Н».
Французский шарм
Где: камерный зал филармонии
Начало: 16:15
Билет: 200 рублей
Музыканты из Армении: Карэн Шахгалдян (скрипка) и Армине Григорян (фортепиано).
Amadeus II
Где: Камерный театр
Начало: 17:00
Билет: 200 рублей
Французские музыканты: Филипп Бернольд (флейта) и струнный квартет Psophos.
Лучшее время года
Где: большой зал филармонии
Начало: 17:15
Билет: 200 рублей
На фестивале Безумные дни 2021 в Екатеринбурге выступит государственный академический камерный оркестр России.
Музыка степей и ветра
Где: большой зал ТЮЗа
Начало: 17:15
Билет: 200 рублей
Башкирские народные мелодии в исполнении Роберта Юлдашева и ансамбля «Курайсы».
Повтор концерта состоится 4 июня в большом зале ТЮЗа в 12:45 и 14:45.
Рахманинов
Где: зал Маклецкого
Начало: 18:00
Билет: 200 рублей
Исполнитель: Алексей Мельников.
Неожиданная встреча
Где: малый зал ТЮЗа
Начало: 18:15
Билет: 200 рублей
Исполнители – Compromise-duo. Повтор концерта запланирован в программе Безумные дни 2021 в Екатеринбурге 4 июля в 11:00 в Камерном театре и 19:00 в Доме музыки.
Музыкальный момент
Где: камерный зал филармонии
Начало: 18:30
Билет: 200 рублей
60 минут музыки Моцарта, Шуберта и Скарлатти в исполнении Варвары Мягковой.
Кроссовер / Чайковский
Где: Дом музыки
Начало: 18:30
Билет: 200 рублей
Выступит кроссовер-трио «Добрый вечер!».
Бах для скрипки соло
Где: Камерный театр
Начало: 19:00
Билет: 200 рублей
Скрипач Никита Борисоглебский сыграет Баха.
Гайдн. «Прощальная»
Где: большой зал ТЮЗа
Начало: 19:15
Билет: 200 рублей
Рапсодия на тему Паганини
Где: большой зал филармонии
Начало: 19:30
Билет: 200 рублей
Уральский академический филармонический оркестр, дирижёр Дмитрий Лисс и Константин Емельянов (фортепиано) примут участие в концерте и исполнят Рахманинова.
Буря и гроза с оркестром
Где: зал Маклецкого
Начало: 20:00
Билет: 200 рублей
Государственный академический камерный оркестр России исполнит Баха, Бетховена, Рамо, Вивальди и Россини.
Любите ли вы Брамса? — II
Где: камерный зал филармонии
Начало: 20:15
Билет: 200 рублей
В программе фестиваля Безумные дни 2021 в Екатеринбурге французские музыканты: струнный квартет Psophos и Рафаэль Севэр (кларнет).
Огни рампы
Где: Дом музыки
Начало: 21:00
Билет: 200 рублей
Выступит французский трубач Ромен Лелё и Musica Viva Camerata. Повтор концерта – 4 июля в 17:45 в большом зале филармонии.
Ностальгический концерт
Где: большой зал ТЮЗа
Начало: 21:15
Билет: 200 рублей
Выступит Уральский молодёжный симфонический оркестр.
Участие примут музыканты из России, Франции, Армении и Японии
Фото: Алексей БУЛАТОВ
4 ИЮЛЯ
Сказки Пушкина
Где: большой зал ТЮЗа
Начало: 10:30
Билет: 200 рублей
Сказка о золотом петушке, Сказка о попе и о работнике его Балде с музыкой Сиротина, Римского-Корсакова, Попонова, Лядова, Шалова, Лямкина в исполнении Уральского государственного русского оркестра.
Свидание с Европой
Где: большой зал филармонии
Начало: 11:00
Билет: 200 рублей
Выступит Уральский молодёжный симфонический оркестр.
Баллады Шопена
Где: зал Маклецкого
Начало: 11:00
Билет: 200 рублей
Исполнитель: Эцуко Хиросэ (фортепиано, Япония).
Арфа & Флейта
Где: Дом музыки
Начало: 11:00
Билет: 200 рублей
45-минутный концерт Филиппа Бернольда (флейта, Франция) и арфистки Вероники Лемишенко.
Неожиданная встреча
Где: Камерный театр
Начало: 11:00
Билет: 200 рублей
Выступит Compromise-duo.
Обыкновенный волшебник
Где: малый зал ТЮЗа
Начало: 11:30
Билет: 200 рублей
В программе музыка Геннадия Гладкова из кинофильмов и мультфильмов.
Крейслериана
Где: камерный зал филармонии
Начало: 12:00
Билет: 200 рублей
Варвара Мягкова на фортепиано исполнит произведения Брамса и Шумана.
Элегическое трио
Где: зал Маклецкого
Начало: 12:45
Билет: 200 рублей
Рахманинов в исполнении артистов из Армении и России.
Чайковский и Танеев. Учитель и ученик
Где: Камерный театр
Начало: 12:45
Билет: 200 рублей
Симфонический хор Свердловской филармонии.
Болеро / Вальс / Концерт
Где: большой зал филармонии
Начало: 13:30
Билет: 200 рублей
Еще одно вступление Уральского академического филармонического оркестра, уже по произведениям Равеля.
Время верить в чудеса
Где: малый зал ТЮЗа
Начало: 13:30
Билет: 200 рублей
Путешествие с героями любимых сказок и музыкой Моцарта, Римского-Корсакова, Дубравина и Цветкова.
Романтический концерт
Где: камерный зал филармонии
Начало: 14:30
Билет: 200 рублей
Струнный квартет Psophos и Реми Женье (фортепиано).
Бах для оркестра
Где: зал Маклецкого
Начало: 14:30
Билет: 200 рублей
Выступит Государственный академический камерный оркестр России.
Встреча: симфония и концертино
Где: большой зал филармонии
Начало: 15:30
Билет: 200 рублей
В программ: симфония «Встреча» Шпергера, Концертино для двух виолончелей Крафта и Симфония № 6 «Утро» Гайдна.
Арфа & арфа
Где: Дом музыки
Начало: 16:15
Билет: 200 рублей
45-минутный концерт Вероники Лемишенко и Арины Пановой в программе фестиваля Безумные дни 2021 в Екатеринбурге.
Шуман
Где: зал Маклецкого
Начало: 16:30
Билет: 200 рублей
Исполнители: Никита Борисоглебский (скрипка) и Варвара Мягкова (фортепиано).
Памяти великого художника
Где: Камерный зал филармонии
Начало: 16:45
Билет: 200 рублей
Фортепианное трио «Памяти великого художника» Чайковского.
Из Нового Cвета
Где: большой зал ТЮЗа
Начало: 17:15
Билет: 200 рублей
Произведение Дворжака исполнит Уральский молодёжный симфонический оркестр.
От «Шутки» до квартета
Где: Камерный театр
Начало: 17:15
Билет: 200 рублей
Выступление Мясковского-квартета и флейтиста из Франции Филиппа Бернольда.
Наивно и ужасно
Где: Зал Маклецкого
Начало: 18:15
Билет: 200 рублей
В программе: «Арабески» и «Детские сцены» Шумана, «Детские сцены» Момпу а также «Танец страха», «Рассказ рыбака», «Ритуальный танец огня» из балета «Любовь-волшебница» Де Фальи.
Фантазия. Экспромты
Где: камерный зал филармонии
Начало: 18:45
Билет: 200 рублей
В программе Безумных дней 2021 в Екатеринбурге произведения Шуберта.
Пьяццолла. Ангел танго
Где: большой зал ТЮЗа
Начало: 19:30
Билет: 200 рублей
Государственный академический камерный оркестр России исполнит концерт по программе Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».
Закрытие фестиваля
Где: большой зал филармонии
Начало: 20:00
Билет: 500 рублей
90-минутный концерт Уральского академического филармонического оркестра.
Воспоминание о Флоренции
Где: зал Маклецкого
Начало: 20:15
Билет: все билеты проданы
Московский камерный оркестр Musica Viva выступит с произведениями Чайковского.