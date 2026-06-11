Екатеринбуржцы несут цветы к месту смертельной аварии

На месте трагедии организовали стихийный мемориал Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге к месту смертельной аварии несут цветы и игрушки. Также храме будут поминать ушедших, и молиться о выздоровлении пострадавших, сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. В 15:00 здесь пройдет панихида.

Автобус влетел в толпу людей и снес столб Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Трагедия произошла 10 июня на перекрестке улиц 8 Марта – Малышева у Храма «Большой Златоуст». Водителю автобуса №81 стало плохо за рулем, он пытался затормозить, но перепутал газ с тормозом и влетел в толпу пешеходов. В момент аварии в салоне находились 11 человек, из них никто не пострадал.

У стихийного мемориала собирается все больше людей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным Госавтоинспекции, в ДТП погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Их личности пока не установлены. Заместитель губернатора – министр здравоохранения Татьяна Савинова, которая также приехала на место трагедии, рассказала, что госпитализированы три человека – женщины 45 и 32 лет, а также молодой человек 22 лет. Они находятся в состоянии средней тяжести, их жизни ничего не угрожает.

Помимо цветов люди несут игрушки Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Очевидец аварии – Виталий Казанцев – в этот момент сидел на скамейке вместе с друзьями.

– Я только обернулся, вижу, что автобус уже врезается в левое крыло автомобиля, ломает ограждения у тротуара и пролетает мимо нас. Буквально метр и мы бы тоже оказались под автобусом, – рассказывает «КП-Екатеринбург» Виталий Казанцев. – Все настолько резко произошло. Бах, и под колесами люди. Пять человек. Одна женщина выжила. Пассажиры выходили в шоковом состоянии. Вызвали скорую.

В аварии погиб один ребенок Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В СУ СКР по Свердловской области по факту ДТП возбудили два уголовных дела: по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» и по части 3 статьи 238 УК РФ «Оказание руководством автотранспортного предприятия услуг населению, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекшем смерть двух и более лиц». Прокуратура Ленинского района взяла на контроль проведение доследственной проверки.

Некоторые не могут сдержать слез, проходя мимо места трагедии Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что пострадавшим и родственникам погибших окажут необходимую помощь. Соболезнования также выразил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Он отметил, что считает необходимым проверить всех перевозчиков на соблюдение требований по выполнению предрейсовых медицинских осмотров водителей и своевременных техосмотров транспортных средств.

Люди с самого утра несут цветы Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В смертельной аварии погибли 4 человека Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП