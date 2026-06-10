В центре Екатеринбурга в смертельном ДТП погиб ребенок

В Екатеринбурге в ДТП погибли четыре человека Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

10 июня в Екатеринбурге в районе перекрестка улиц 8 Марта – Малышева произошла смертельная авария. Автобус на скорости снес ограждение и въехал в толпу людей.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер рассказал, что в аварии погибли четыре человека.

- В настоящее время известно о четырех погибших, в их числе – один ребенок. Предварительно четыре человека пострадали, трое из них госпитализированы, - рассказал Денис Паслер.

Также глава региона рассказал, что на месте работают семь бригад скорой помощи. В обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители. Денис Паслер выразил соболезнования семьям погибших уральцев.