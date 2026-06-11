Власти Екатеринбурга окажут помощь пострадавшим в ДТП с автобусом

Мэрия поможет пострадавшим и родственникам погибших в ДТП Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Екатеринбурге окажут помощь пострадавшим и родственникам погибших в ДТП с пассажирским автобусом. Трагедия произошла вечером 10 июня на перекрестке улиц 8 Марта – Малышева у Храма «Большой Златоуст».

Водителю автобуса стало плохо, и при попытке остановиться он перепутал газ с тормозом и влетел в толпу пешеходов. В момент аварии в салоне находилось 11 пассажиров, никто из них не пострадал.

По данным Госавтоинспекции, в аварии погибли четыре человека, из них один ребенок. Как сообщила заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, сейчас в больнице находятся три человека – женщины 45 и 32 лет, а также молодой человек 22 лет. Они находятся в состоянии средней тяжести, их жизни ничего не угрожает.

– Приношу соболезнования близким погибших. Необходимую помощь окажем пострадавшим и родственникам погибших, – сообщил в своем канале глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

После смертельного ДТП СУ СКР по Свердловской области возбудил два уголовных дела: по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» и по части 3 статьи 238 УК РФ «Оказание руководством автотранспортного предприятия услуг населению, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекшем смерть двух и более лиц».

Прокуратура Ленинского района взяла под контроль проведение доследственной проверки по факту аварии.