После смертельного ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга заведены уголовные дела

Территория рядом с местом ЧП оцеплена Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

После ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга Следственный комитет завел несколько уголовных дел. В настоящий момент известно о четырех погибших, среди которых один ребенок. Еще четыре человека в результате ДТП получили травмы.

Напомним, авария произошла вечером 10 июня на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта.

- Произошло столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля, после которого автобус съехал с проезжей части и допустил наезд на пешеходов, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

После того, как автобус потерял управление, он влетел в стену храма Большой Златоуст. В этот момент там стоили несколько человек.

По факту случившегося следователи завели два уголовных дела: нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ) и по статье оказании руководством автотранспортного предприятия услуг населению, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей и повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).