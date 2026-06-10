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Происшествия10 июня 2026 18:10

Появилось видео момента смертельного ДТП с автобусом в центре Екатеринбургафотовидео

В Екатеринбурге у храма Большой Златоуст произошла смертельная авария: видео
Маргарита РАЗУМОВА
В центре Екатеринбурга 10 июня произошло смертельное ДТП

В центре Екатеринбурга 10 июня произошло смертельное ДТП

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге 10 июня в районе перекрестка улиц 8 Марта – Малышева произошла смертельная авария. Пассажирский автобус №81 снес ограждение, а затем влетел в толпу людей. Видео с месте ДТП публикует Госавтоинспекция Свердловской области.

Судя по кадрам, автобус на скорости сначала протаранил иномарку. Отчего автомобиль отбросило в сторону пешеходного перехода.

Момент смертельного ДТП в Екатеринбурге возле храма Большой Златоуст

Видео: Госавтоинспекция Свердловской области

Автобус вынесло в толпу пешеходов

Автобус вынесло в толпу пешеходов

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Затем автобус на большой скорости въехал в толпу пешеходов.

- По уточненным данным автобус ПАЗ столкнулся с легковым автомобилем «Лифан». Затем автобус выехал на тротуар и сбил стоящих на нем пешеходов. В результате аварии погибли две женщины, мужчина и несовершеннолетняя девочка, - уточняет Госавтоинспекция Свердловской области.

Экстренные службы работают на месте

Экстренные службы работают на месте

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На месте трагедии продолжают работать автоинспекторы, а также экстренные службы.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем канале выразил соболезнования. Также он призвал усилить контроль за перевозчиками.

- Искренне соболезную семьям погибших и пострадавших. Необходимо проверить всех перевозчиков на соблюдение требований по выполнению предрейсовых медицинских осмотров водителей и своевременных техосмотров транспортных средств, - рассказал Денис Паслер.

Точное количество раненых и пострадавших устанавливают полицейские.