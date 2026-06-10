Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Екатеринбурге 10 июня в районе перекрестка улиц 8 Марта – Малышева произошла смертельная авария. Пассажирский автобус №81 снес ограждение, а затем влетел в толпу людей. Видео с месте ДТП публикует Госавтоинспекция Свердловской области.
Судя по кадрам, автобус на скорости сначала протаранил иномарку. Отчего автомобиль отбросило в сторону пешеходного перехода.
Видео: Госавтоинспекция Свердловской области
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Затем автобус на большой скорости въехал в толпу пешеходов.
- По уточненным данным автобус ПАЗ столкнулся с легковым автомобилем «Лифан». Затем автобус выехал на тротуар и сбил стоящих на нем пешеходов. В результате аварии погибли две женщины, мужчина и несовершеннолетняя девочка, - уточняет Госавтоинспекция Свердловской области.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
На месте трагедии продолжают работать автоинспекторы, а также экстренные службы.
Губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем канале выразил соболезнования. Также он призвал усилить контроль за перевозчиками.
- Искренне соболезную семьям погибших и пострадавших. Необходимо проверить всех перевозчиков на соблюдение требований по выполнению предрейсовых медицинских осмотров водителей и своевременных техосмотров транспортных средств, - рассказал Денис Паслер.
Точное количество раненых и пострадавших устанавливают полицейские.