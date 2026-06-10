Авария произошла в центре Екатеринбурга Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге произошло смертельное ДТП в центре города. Автобус под маршрутным номером 81 протаранил толпу людей и врезался в Храм "Большой Златоуст". Рассказываем, что известно о ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга 10 июня 2026 года.

На месте работают бригады скорой помощи Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Смертельное ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга 10 июня 2026 года: комментарии очевидцев

Авария произошла вечером 10 июня в районе перекрестка улиц 8 Марта – Малышева. Пассажирский автобус протаранил толпу людей и врезался в храм "Большой Златоуст". По данным Госавтоинспекции Екатеринбурга, в результате ДТП погибли четыре человека. Количество раненых и личности погибших в настоящее время устанавливаются полицией.

Автобус врезался в Храм Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Очевидцы утверждают, что в ДТП также участвовала иномарка.

Момент смертельного ДТП в Екатеринбурге возле храма Большой Златоуст Видео: Госавтоинспекция Свердловской области

- Автобус через весь перекресток на большой скорости просто влетел в людей. Внедорожник «Лифан» подрезал автобус и тот улетел с дороги. Водитель внедорожника говорит, что якобы ни в чем не виноват. Он уверяет, что автобус на «красный» проехал. Водитель автобуса трясется от шока. За рулем внедорожника был парень, которому на вид 18 лет, - рассказал «КП-Екатеринбург» очевидец инцидента.

На месте работают спецслужбы Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В ДТП в центре Екатеринбурга 10 июня 2026 года погиб 1 ребенок и 3 взрослых

По данным губернатора Свердловской области Дениса Паслера, в результате аварии погибли трое взрослых и один ребенок. Пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы.

- Семь бригад скорой помощи, включая реанимационные, оказывают помощь на месте, - сообщил губернатор.

В аварии погибли 4 человека Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Автобус врезался в храм в Екатеринбурге

Прокуратура Ленинского района взяла под контроль проведение доследственной проверки по факту аварии. На место выехал прокурор Екатеринбурга Игорь Корелов.

Смертельная авария в центре Екатеринбурга 10 июня 2026 года: фото, видео с места ЧП

На место приехал Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг, а также Татьяна Савинова - министр здравоохранения Свердловской области.

В центре Екатеринбурга произошло смертельное ДТП Видео: читатель «КП»

На место прибыл митрополит екатеринбургский и верхотурский Евгений Кульберг Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Один из очевидцев аварии - Виталий Казанцев. Парень сидел на лавочке, которая находилась в трех метрах от места аварии. Он считает, что чудом остался жив.

Очевидец рассказал о смертельном ДТП с автобусом в Екатеринбурге

- Я оборачиваюсь назад, вижу, что автобус врезается в левое крыло автомобиля и пролетает мимо нас, буквально 2-3 метра. Возможно, мы бы оказались тоже под автобусом. Я не могу сказать, подрезал ли кто-то водителя автобуса, - говорит Виталий. - Люди из автобуса выходили в шоковом состоянии, большую часть, скорее всего, забрали в больницу.

После смертельного ДТП в Екатеринбурге 10 июня 2026 года возбуждено уголовное дело

После смертельной аварии возбуждено уголовное дело по пятой части 264 статьи УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), а также по третьей части 238 УК РФ (Оказание руководством автотранспортного предприятия услуг населению, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекшем смерть двух и более лиц). Об этом сообщили в СУ СК по Свердловской области.

Возбуждено два уголовных дела Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- В настоящее время следователи регионального управления СК России находятся на месте происшествия и принимают необходимые меры к осмотру места происшествия, установлению и допросу очевидцев, назначению экспертиз, а также привлечению виновных к ответственности, - сообщили в СК.

По данным заместителя губернатора Свердловской области Татьяны Савиновой, сейчас в больнице находятся три человека - пешеходы: женщины 45 и 32 лет, а также молодой человек 22 лет. Они находятся в состоянии средней тяжести, их жизни ничего не угрожает.

По словам министра здравоохранения Свердловской области, трое пострадавших находятся в больнице Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Это огромная трагедия. Я выражаю соболезнования родственникам погибших. По поручения губернатора здесь работает штаб медицинских сотрудников . Вызов на пульт скорой помощи поступил в 21:06, а в 21:12 здесь была первая бригада врачей, - рассказала Татьяна Савинова.

Начальник Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области Алексей Спиридонов Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным Госавтоинспекции Свердловской области, автобус в момент ДТП перевозил 11 человек. Его водителю 48 лет. За рулем легковушки, в которую врезался общественный транспорт, был 21-летний молодой человек. На месте аварии продолжают работать сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа и экстренные службы.

ПОЧЕМУ ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА СБИЛ ЛЮДЕЙ В ЦЕНТРЕ ЕКАТЕРИНБУРГА

По словам самого водителя автобуса, он торопился проехать перекресток на зеленый свет.

- Был зеленый. Я хотел успеть. Потом у меня заболела голова, глаза ничего не видели. Я нажал «тормоз», но похоже это был «газ», - рассказал водитель автобуса журналистам.

Точные причины ДТП установят следователи СК и другие ответственные службы.