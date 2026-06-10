Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Екатеринбурге произошло смертельное ДТП в центре города. Автобус под маршрутным номером 81 протаранил толпу людей и врезался в Храм "Большой Златоуст". Рассказываем, что известно о ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга 10 июня 2026 года.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Авария произошла вечером 10 июня в районе перекрестка улиц 8 Марта – Малышева. Пассажирский автобус протаранил толпу людей и врезался в храм "Большой Златоуст". По данным Госавтоинспекции Екатеринбурга, в результате ДТП погибли четыре человека. Количество раненых и личности погибших в настоящее время устанавливаются полицией.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Очевидцы утверждают, что в ДТП также участвовала иномарка.
Видео: Госавтоинспекция Свердловской области
- Автобус через весь перекресток на большой скорости просто влетел в людей. Внедорожник «Лифан» подрезал автобус и тот улетел с дороги. Водитель внедорожника говорит, что якобы ни в чем не виноват. Он уверяет, что автобус на «красный» проехал. Водитель автобуса трясется от шока. За рулем внедорожника был парень, которому на вид 18 лет, - рассказал «КП-Екатеринбург» очевидец инцидента.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
По данным губернатора Свердловской области Дениса Паслера, в результате аварии погибли трое взрослых и один ребенок. Пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы.
- Семь бригад скорой помощи, включая реанимационные, оказывают помощь на месте, - сообщил губернатор.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Прокуратура Ленинского района взяла под контроль проведение доследственной проверки по факту аварии. На место выехал прокурор Екатеринбурга Игорь Корелов.
На место приехал Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг, а также Татьяна Савинова - министр здравоохранения Свердловской области.
Видео: читатель «КП»
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Один из очевидцев аварии - Виталий Казанцев. Парень сидел на лавочке, которая находилась в трех метрах от места аварии. Он считает, что чудом остался жив.
- Я оборачиваюсь назад, вижу, что автобус врезается в левое крыло автомобиля и пролетает мимо нас, буквально 2-3 метра. Возможно, мы бы оказались тоже под автобусом. Я не могу сказать, подрезал ли кто-то водителя автобуса, - говорит Виталий. - Люди из автобуса выходили в шоковом состоянии, большую часть, скорее всего, забрали в больницу.
После смертельной аварии возбуждено уголовное дело по пятой части 264 статьи УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), а также по третьей части 238 УК РФ (Оказание руководством автотранспортного предприятия услуг населению, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекшем смерть двух и более лиц). Об этом сообщили в СУ СК по Свердловской области.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
- В настоящее время следователи регионального управления СК России находятся на месте происшествия и принимают необходимые меры к осмотру места происшествия, установлению и допросу очевидцев, назначению экспертиз, а также привлечению виновных к ответственности, - сообщили в СК.
По данным заместителя губернатора Свердловской области Татьяны Савиновой, сейчас в больнице находятся три человека - пешеходы: женщины 45 и 32 лет, а также молодой человек 22 лет. Они находятся в состоянии средней тяжести, их жизни ничего не угрожает.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
- Это огромная трагедия. Я выражаю соболезнования родственникам погибших. По поручения губернатора здесь работает штаб медицинских сотрудников . Вызов на пульт скорой помощи поступил в 21:06, а в 21:12 здесь была первая бригада врачей, - рассказала Татьяна Савинова.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
По данным Госавтоинспекции Свердловской области, автобус в момент ДТП перевозил 11 человек. Его водителю 48 лет. За рулем легковушки, в которую врезался общественный транспорт, был 21-летний молодой человек. На месте аварии продолжают работать сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа и экстренные службы.
По словам самого водителя автобуса, он торопился проехать перекресток на зеленый свет.
- Был зеленый. Я хотел успеть. Потом у меня заболела голова, глаза ничего не видели. Я нажал «тормоз», но похоже это был «газ», - рассказал водитель автобуса журналистам.
Точные причины ДТП установят следователи СК и другие ответственные службы.