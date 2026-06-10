В аварии погибли четыре человека Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге вечером 10 июня произошло страшное ДТП: пассажирский автобус №81 въехал в толпу людей на перекрестке 8 Марта - Малышева. Как сообщили в свердловской Госавтоинспекции незадолго до этого ПАЗ столкнулся с автомобилем «Лифан». В результате аварии погибли четыре человека, в том числе маленькая девочка.

Сейчас на месте работают автоинспекторы, приехали представители Министерства здравоохранения и прокуратуры. Место аварии оцеплено.

Очевидец рассказал о смертельном ДТП с автобусом в Екатеринбурге

Виталий Казанцев вместе с друзьями в момент аварии сидел на скамейке. Автобус пролетел в метре от молодых людей.

- Я только обернулся, вижу, что автобус уже врезается в левое крыло автомобиля, ломает ограждения у тротуара и пролетает мимо нас. Буквально метр и мы бы тоже оказались под автобусом, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Виталий Казанцев. - Все настолько резко произошло. Бах, и под колесами люди. Пять человек. Одна женщина выжила. Пассажиры выходили в шоковом состоянии. Вызвали скорую.

Автобус влетел в иномарку, а затем въехал в толпу Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Момент аварии также опубликовала свердловская Госавтоинспекция. Глава региона Денис Паслер выразил соболезнования родным погибших в смертельном ДТП с автобусом.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц».

Место аварии оцепили Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

К тому же, заведено дело по части 3 статьи 238 УК РФ «Об оказании руководством автотранспортного предприятия услуг населению, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей и повлекшем смерть двух и более лиц».

По словам министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой, госпитализированы женщины 45 и 32 лет, а также молодой человек 22 лет. Их жизням ничего не угрожает. У всех состояние средней тяжести.