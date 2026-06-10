На месте находятся экстренные службы Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

10 июня вечером в Екатеринбурге произошла серьезная авария в районе перекрестка улиц 8 Марта – Малышева. Водитель пассажирского автобуса снес ограждение и въехал в толпу пешеходов. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал читатель.

- В центре Екатеринбурга автобус задавил пешеходов. После чего въехал в храм. Под колесами машины погибли два человека, - говорит собеседник.

В центре Екатеринбурга произошло смертельное ДТП Видео: читатель «КП»

В обстоятельствах ДТП разбираются силовики Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Екатеринбуржцы слышали сильный грохот на перекрестке.

- Я выходил с работы. Услышал грохот, как будто большой мусорный бак упал. Поворачиваю голову, а так автобус врезался в людей. Зрелище не для слабонервных, погибли четверо и шесть человек, кажется. Люди просто сломались пополам,- рассказал «КП-Екатеринбург» очевидец. - Рядом с автобусом стояла машина разбитая, а на бордюре сидел мужчина и держался за голову. Прохожие стояли рядом и ревели.

Другой очевидец утверждает, что автобус сильно разогнался на перекрестке. Также в ДТП попала иномарка. Со слов екатеринбуржца, за рулем машины был молодой человек.

- Автобус через весь перекресток на большой скорости просто влетел в людей. Три человека под автобусом точно, снаружи еще четыре человека. У них не было шансов выжить. После аварии мужчина рассказал, что внедорожник «Лифан» подрезал автобус и тот улетел с дороги. Водитель внедорожника говорит, что якобы ни в чем не виноват. Он уверяет, что автобус на «красный» проехал. Водитель автобуса трясется от шока. За рулем внедорожника был парень, которому на вид 18 лет, - рассказал «КП-Екатеринбург» еще один очевидец инцидента.

В момент аварии в салоне автобуса были пассажиры Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На месте работают экстренные службы. В Госавтоинспекции Екатеринбурга рассказали подробности автокатастрофы.

- По предварительным данным, в результате происшествия четверо человек погибли. Количество раненых и личности погибших в настоящее время устанавливаются полицией, - рассказали в ведомстве. - В момент аварии в салоне находились 11 пассажиров, никто из них не пострадал. Водителю автобуса 48 лет.

В обстоятельствах смертельной аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа и экстренные службы. Следователи завели несколько уголовных дел по факту ДТП. Проверку также проводят сотрудники свердловской прокуратуры.