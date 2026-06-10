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НовостиПроисшествия10 июня 2026 19:01

Автобус, сбивший пешеходов в центре Екатеринбурга, перевозил 11 человек

В автобусе, попавшем в смертельное ДТП в Екатеринбурге, никто не пострадал
Маргарита РАЗУМОВА
В салоне автобуса никто не пострадал

В салоне автобуса никто не пострадал

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге 10 июня вечером произошло ДТП у храма Большой Златоуст. Пассажирский автобус № 81 въехал в иномарку, а затем в толпу пешеходов. Он следовал по маршруту Авангард – 17-я Мехколонна.

В Госавтоинспекции Свердловской области сообщили, что в момент ДТП в салоне были пассажиры.

- В момент аварии в салоне находились 11 пассажиров, никто из них не пострадал. Водителю автобуса 48 лет. Легковой автомашиной Lifan управлял 21 летний мужчина. Его стаж вождения – два года, - сказано в сообщении.

На месте продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции, следователи и экстренные службы. Водители дают показания полицейским.