Автобус, сбивший пешеходов в центре Екатеринбурга, перевозил 11 человек

В салоне автобуса никто не пострадал Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге 10 июня вечером произошло ДТП у храма Большой Златоуст. Пассажирский автобус № 81 въехал в иномарку, а затем в толпу пешеходов. Он следовал по маршруту Авангард – 17-я Мехколонна.

В Госавтоинспекции Свердловской области сообщили, что в момент ДТП в салоне были пассажиры.

- В момент аварии в салоне находились 11 пассажиров, никто из них не пострадал. Водителю автобуса 48 лет. Легковой автомашиной Lifan управлял 21 летний мужчина. Его стаж вождения – два года, - сказано в сообщении.

На месте продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции, следователи и экстренные службы. Водители дают показания полицейским.