Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 июня 2026 18:58

Водитель автобуса, сбивший людей в Екатеринбурге, перепутал газ с тормозом

По его словам, он ехал на зеленый сигнал светофора
Евгений СТОЯНОВ
По факту смертельной аварии Следственный комитет завел два уголовных дела

По факту смертельной аварии Следственный комитет завел два уголовных дела

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Водитель автобуса, сбивший людей в центре Екатеринбурга, утверждает, что перепутал газ с тормозом. Об этом он рассказал журналистам после смертельного ДТП.

Напомним, смертельная авария произошла вечером 10 июня у храма «Большой Златоуст» (перекресток 8 Марта и Малышева). По данным СК, автобус столкнулся с легковушкой после чего вылетел на тротуар. В настоящее время известно о четырех погибших, среди которых один ребенок. Также в ДТП пострадали четыре человека. Как уточнили в ГАИ, в момент аварии в автобусе находились 11 пассажиров, никто из них не пострадал.

- Был зеленый. Я хотел успеть. Потом у меня заболела голова, глаза ничего не видели. Я нажал «тормоз», но похоже это был «газ», - рассказал водитель автобуса.

Видео с его комментарием опубликовал telegram-канал Ural Mash.

По факту смертельной аварии Следственный комитет завел два уголовных дела.