Водитель автобуса, сбивший людей в Екатеринбурге, перепутал газ с тормозом

По факту смертельной аварии Следственный комитет завел два уголовных дела Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Водитель автобуса, сбивший людей в центре Екатеринбурга, утверждает, что перепутал газ с тормозом. Об этом он рассказал журналистам после смертельного ДТП.

Напомним, смертельная авария произошла вечером 10 июня у храма «Большой Златоуст» (перекресток 8 Марта и Малышева). По данным СК, автобус столкнулся с легковушкой после чего вылетел на тротуар. В настоящее время известно о четырех погибших, среди которых один ребенок. Также в ДТП пострадали четыре человека. Как уточнили в ГАИ, в момент аварии в автобусе находились 11 пассажиров, никто из них не пострадал.

- Был зеленый. Я хотел успеть. Потом у меня заболела голова, глаза ничего не видели. Я нажал «тормоз», но похоже это был «газ», - рассказал водитель автобуса.

Видео с его комментарием опубликовал telegram-канал Ural Mash.

По факту смертельной аварии Следственный комитет завел два уголовных дела.