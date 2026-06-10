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НовостиПроисшествия10 июня 2026 18:47

После смертельной аварии с автобусом в Екатеринбурге госпитализированы трое

Свердловский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП
Авторы (2):
Маргарита РАЗУМОВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Медики оказывают необходимую помощь

Медики оказывают необходимую помощь

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге вечером 10 июня произошло смертельное ДТП. Автобус протаранил легковушку, а затем въехал в толпу пешеходов. В аварии погибли четыре человека, среди которых была одна несовершеннолетняя. В том числе есть раненые. Медики оказывают им помощь.

Замгубернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова рассказала о состоянии пострадавших уральцев. Она находилась на месте трагедии и контролировала работу медиков.

- Были госпитализированы женщины в возрасте 45 и 32 лет, а также 22-летний парень. Их жизням ничего не угрожает. У всех состояние средней тяжести, - рассказала Татьяна Савинова.

Татьяна Савинова на месте трагедии

Татьяна Савинова на месте трагедии

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На месте автокатастрофы работают экстренные службы.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер выразил соболезнования семьям погибших уральцев.