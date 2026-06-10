Паслер выразил соболезнования уральцам из-за смертельного ДТП в Екатеринбурге

Смертельное ДТП произошло в центре Екатеринбурга. Фото: скриншот видео

В Екатеринбурге вечером 10 июня произошло смертельное ДТП: пассажирский автобус въехал в толпу пешеходов у храма Большой Златоуст на улице 8 Марта. Известно, что в аварии есть погибшие.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем канале рассказал об аварии и выразил соболезнования.

- После столкновения с легковым автомобилем автобус частного перевозчика выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов. В настоящее время известно о четырех погибших, в их числе – один ребенок. Предварительно четыре человека пострадали, трое из них госпитализированы, - рассказал Денис Паслер.

Глава региона уточнил, что на месте работают семь бригад скорой помощи. В связи со случившимся, он также призвал проверять свердловских перевозчиков.

- Считаю, что необходимо проверить всех перевозчиков на соблюдение требований по выполнению предрейсовых медицинских осмотров водителей и своевременных техосмотров транспортных средств.

На месте происшествия работают ответственные службы. Спасатели готовятся к деблокировке пострадавших из-под автобуса.