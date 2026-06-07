Показываем самые яркие моменты фестиваля Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Урале подходит к концу масштабный трехдневный фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Он объединил тысячи байкеров и любителей активного отдыха со всей страны. В Екатеринбург и Верхнюю Пышму приехали даже гости из ближнего зарубежья. Мы собрали самые яркие мероприятия, которые прошли во второй день фестиваля.

Официальное открытие состоялось в Музейном комплексе Верхней Пышмы. На нем выступили акробаты, а губернатор Свердловской области и мэр Екатеринбурга сказали приветственные слова.

Зрелищное мотошоу на 8 Марта на фестивале «Движение»

В мотопараде приняли участие тысячи байкеров Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Затем из Верхней Пышмы в Екатеринбург стартовал мотопарад из тысячи мотоциклистов и представителей мотоклубов со всей страны.

Посмотреть на колонну пришли и взрослые, и дети Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В столице Урала зрителей и участников фестиваля ждала насыщенная программа.

Выступление спортсменов завораживает Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На улице 8 Марта прошли мотошоу, в которых выступили профессиональные спортсмены в дисциплинах стантрайдинг выполнение трюков на мотоцикле на ровной асфальтированной площадке) и FMX (экстремальная дисциплина в мотоспорте, объединяющая элементы мотокросса и акробатических приемов).

Спортсмены парили в воздухе Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Посмотреть завораживающее зрелище собрались сотни человек. После показательных выступлений они смогли получить автографы у мотоциклистов.

Зрители были в восторге от трюков Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На этой площадке также были тест-драйвы техники, маркет мотобрендов, выставка автодомов, а также мастер-классы и квесты для всей семьи.

На 8 Марта гостей ждали тест-драйвы техники, маркет мотобрендов Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На акватории городского пруда прошли соревнования по водно-моторным видам спорта, а в перерывах между ними выступал создатель кроссового мотоцикла, способного ездить по воде.

В перерывах между соревнованиями на акватории выступал создатель кроссового мотоцикла, способного ездить по воде Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Степан Маслов прилетел на фестиваль из Санкт-Петербурга. Он выступает на акватории городского пруда 6 и 7 июня в перерывах между соревнованиями спортсменов.

На «Движении» выступил создатель кроссового мотоцикла, способного ездить по воде

Зрителей также развлекали райдеры (спортсмены, занимающиеся гидрофлаем).

Зрителям показали гидрофлай Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Днем в городе была хорошая погода, но в считанные минуты налетели тучи и полил дождь Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Площадку эндуро (вид мотоспорта с агрессивным стилем езды по бездорожью и на спортивных трассах с препятствиями) в этом году выстроили вокруг фонтана на реке Исеть. На ней прошли соревнования в категориях Expert и PRO.

На площадке эндуро прошли соревнованияв категориях Expert и PRO. Фото: предоставили организаторы фестиваля

На Главной сцене выступила певица Ёлка. Она исполнила главные хиты «Прованс», «На большом воздушном шаре», «Грею счастье», «Около тебя», «Все зависит от нас», «Не брошу», «Море внутри» и другие.

Певица танцевала и веселилась вместе со зрителями Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В перерывах между песнями она исполняла зажигательные танцы, веселилась и общалась со зрителями. А в конце выступления певица исполнила мечту маленькой поклонницы, которая стояла в первом ряду с плакатом: «Ёлка, можно спеть с тобой?»

- Мечты должны сбываться! Но если я приглашу тебя на сцену, меня потом отругают (сцена была очень высокая, к ней было не подобраться, - Прим. ред.), - объяснила певица и протянула девочке микрофон.

Ёлка спела с юной поклонницей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Завершился фестиваль зрелищным ночным водным шоу. Спортсмены выступили в светящихся костюмах.

Ночное водное шоу на фестивале «Движение» покорило зрителей

Только посмотрите, как это эффектно Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Это было невероятное шоу! Особенно понравился момент, когда из костюмы спортсменов заискрились. Очень эффектно! – поделилась с «КП-Екатеринбург» зрительница.

На ночном хоу костюмы спортсменов буквально искрились Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В завершении шоу один из спортсменов запустил мини-салют Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, в первый день фестиваля, 5 июня, концерт на Главной сцене был посвящен празднованию 40-летия Свердловского рок-клуба. На нем выступили Сергей Бобунец и Вячеслав Бутусов.

В третий день фестиваля, 7 июня, зрителей также ждут зрелищные соревнования и шоу, а в конце на Главной сцене выступит группа «Чиж & Co».

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