Ради проезда мотоколонны в Верхней Пышме и Екатеринбурге перекрыли центральные улицы Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Верхней Пышме состоялись церемония открытия фестиваля мотокультуры, музыки и спорта «Движение» и зрелищный мотопарад.

Перед стартом колонны для байкеров и зрителей выступили акробаты, а затем приветственные слова сказали губернатор Свердловской области Денис Паслер и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Глава уральской столицы, приехал на открытие фестиваля, несмотря на травму.

Мотоколонна в Верхней Пышме

Открытие фестиваля прошло в Музейном комплексе в Верхней Пышме Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Алексей Орлов пришел на концерт, несмотря на травму ноги Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

– «Движение» - это не только про рев моторов, музыку и спорт, но и встреча брадства, для которого дорога - это философия, а мотоцикл - продолжение характера. Мотоциклисты - это сильные, целеустремленные, успешные люди. И, слава богу, что каждый год к нашему фестивалю присоединяются новые участники, ведь для «Движения» нет ни статуса, ни возраста! – сказал перед стартом колонны Алексей Орлов.

Байкеров поприветствовал губернатор Денис Паслер Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В мотопараде приняли участие тысячи байкеров и представителей мотоклубов со всей страны, а также стран ближнего зарубежья. Колонна проехала из Верхней Пышмы до Екатеринбурга.

Мотоколонна доехала до Екатеринбурга за считанные минуты Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, фестиваль «Движение» в этом году длится три дня: 5, 6 и 7 июня. В первый день мероприятия прошли в Екатеринбурге. На Плотинке состоялись показательные заезды по эндуро, но главным событием стал концерт Сергея Бобунца и Вячеслава Бутусова.

Мэр Екатеринбурга пришел на фестиваль «Движение» на костылях

Многие девушки ехали с парнями Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На фестивале можно было встретить байкеров с необычными шлемами Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 6 июня, в Верхней Пышме также пройдет конкурс диджеев, а в Екатеринбурге гостей фестиваля ждут мотошоу, зрелищные соревнования спортсменов, выступление певицы Ёлка и другие активности.

Посмотреть на колонну пришли и взрослые, и дети Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Зрители выстроились вдоль моста, чтобы посмотреть мотопарад Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Колонна проехала из Верхней Пышмы в Екатеринбург Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

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