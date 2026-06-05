Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Екатеринбурге 5 июня отгремел большой концерт в честь открытия фестиваля «Движение». Масштабное событие в третий раз проходит на Урале. Оно объединяет не только байкеров со всей страны, но и тысячи гостей любителей мотокультуры, музыки и спорта. В этом году фестиваль продлится три дня: 5, 6 и 7 июня.
В первый день концерт на Главной сцене на Плотинке был посвящен празднованию 40-летия Свердловского рок-клуба. На нем выступили Сергей Бобунец и Вячеслав Бутусов. Послушать легендарные хиты собрались тысячи зрителей. В начале концерта прошел мощный ливень, но даже не погода не разогнала поклонников рока.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Первым выступил основатель «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец. Певец эффектно появился на сцене, выехав на мотоцикле марки Harley-Davidson. Зрители были в восторге.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
- У меня такая уникальная история, что я, как и все, выросли на песнях основателей Свердловского рок-клуба, и при этом, стал последним его участником. В любом городу, куда бы я ни приехал, везде говорят: свердловский рок – это круто! – рассказал зрителям Бобунец.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Выступил Сергей Бобунец под аккомпанемент Уральского молодежного симфонического оркестра. Певец исполнил свои главные хиты «Вечно молодой», «Звезды 3000», «Зачем топтать мою любовь», «Нормально все», «За звезду полжизни», «Огни Урала» и другие.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Следом на сцену вышел лидер группы Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов. Певец и Музыкант не выступал на летних фестивалях или городских праздниках в Екатеринбурге около 10 лет.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Фанаты так ждали его выступления, что пришли за несколько часов до концерта.
Одну из поклонниц Вячеслав Бутусов успел осчастливить по дороге на сцену, подписав ей пластинку.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
- Я не верю своему счастью! Мне дал автограф сам Бутусов! – поделилась с «КП-Екатеринбург» девушка.
Стоило певцу только выйти на сцену, зрительный зал взорвался аплодисментами и радостными криками.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Вячеслав Бутусов исполнил хиты «Я хочу быть с тобой», «Крылья», «Дыхание», «Последнее письмо (Гудбай, Америка)», «Взгляд с экрана (Ален Делон)», «Эта музыка будет вечной», «Тутанхамон» и многие другие. А в конце выступления пожелал зрителям крепкого здоровья и любви.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Ранее мы публиковали подробную программу фестиваля «Движение».
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