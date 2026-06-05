Сергей Бобунец и Вячеслав Бутусов собрали тысячи зрителей на открытии фестиваля «Движении» Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге 5 июня отгремел большой концерт в честь открытия фестиваля «Движение». Масштабное событие в третий раз проходит на Урале. Оно объединяет не только байкеров со всей страны, но и тысячи гостей любителей мотокультуры, музыки и спорта. В этом году фестиваль продлится три дня: 5, 6 и 7 июня.

В первый день концерт на Главной сцене на Плотинке был посвящен празднованию 40-летия Свердловского рок-клуба. На нем выступили Сергей Бобунец и Вячеслав Бутусов. Послушать легендарные хиты собрались тысячи зрителей. В начале концерта прошел мощный ливень, но даже не погода не разогнала поклонников рока.

Сергей Бобунец эффектно появился и зажег на фестивале «Движение»

В начале концерта зарядил дождь Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Первым выступил основатель «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец. Певец эффектно появился на сцене, выехав на мотоцикле марки Harley-Davidson. Зрители были в восторге.

Сергей Бобунев выехал на сцену на «Харлее» Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- У меня такая уникальная история, что я, как и все, выросли на песнях основателей Свердловского рок-клуба, и при этом, стал последним его участником. В любом городу, куда бы я ни приехал, везде говорят: свердловский рок – это круто! – рассказал зрителям Бобунец.

Певец исполнил главные хиты Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На концерте собрались тысячи зрителей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Выступил Сергей Бобунец под аккомпанемент Уральского молодежного симфонического оркестра. Певец исполнил свои главные хиты «Вечно молодой», «Звезды 3000», «Зачем топтать мою любовь», «Нормально все», «За звезду полжизни», «Огни Урала» и другие.

Так Сергей Бобунец отдал дань главной задумке фестиваля - прославить мотокультуру Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Следом на сцену вышел лидер группы Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов. Певец и Музыкант не выступал на летних фестивалях или городских праздниках в Екатеринбурге около 10 лет.

Вячеслав Бутусов порадовал поклонников своими хитами Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фанаты так ждали его выступления, что пришли за несколько часов до концерта.

Вячеслав Бутусов выступил на открытии фестиваля «Движение»

Одну из поклонниц Вячеслав Бутусов успел осчастливить по дороге на сцену, подписав ей пластинку.

Счастью поклонницы не было предела - Бутусов подписал ей пластинку Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Я не верю своему счастью! Мне дал автограф сам Бутусов! – поделилась с «КП-Екатеринбург» девушка.

Стоило певцу только выйти на сцену, зрительный зал взорвался аплодисментами и радостными криками.

Зрители поднимали вверх плакаты Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вячеслав Бутусов исполнил хиты «Я хочу быть с тобой», «Крылья», «Дыхание», «Последнее письмо (Гудбай, Америка)», «Взгляд с экрана (Ален Делон)», «Эта музыка будет вечной», «Тутанхамон» и многие другие. А в конце выступления пожелал зрителям крепкого здоровья и любви.

Зрители отрывались под любимые песни Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вячеслав Бутусов много лет не выступал на городских фестивалях и праздниках в Екатеринбурге Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ранее мы публиковали подробную программу фестиваля «Движение».

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