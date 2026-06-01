Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» в третий раз пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме. В этом году он продлится три дня: 5, 6 и 7 июня. Гостей фестиваля ждут масштабный мотопарад, зрелищные соревнования и выступления спортсменов, мастер-классы и другие активности. Мероприятия пройдут в Историческом сквере, на улице 8 Марта, акватории Городского пруда и в Верхней Пышме на территории Музейного комплекса.

В Екатеринбурге на фестивале бесплатно выступят лидер группы Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов, основатель «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец, певица Ёлка, группы «Чиж & Co», «Северный флот» и «Сова». «КП-Екатеринбург» подготовила программу фестиваля.

Программа фестиваля «Движение» 5 июня в Екатеринбурге

ГЛАВНАЯ СЦЕНА (у Капсулы времени)

С 18:30 до 20:00 – выступление Сергея Бобунца и Уральского молодежного симфонического оркестра. В первый день фестиваля музыкальная программа будет посвящена празднованию 40-летия Свердловского рок-клуба. Сергей Бобунец исполнит не только новые песни, но и все хиты «Смысловых Галлюцинаций»: «Вечно молодой», «Розовые очки», «Зачем топтать мою любовь», «За звезду полжизни» и многие другие.

С 21:00 до 21:45 – выступление Вячеслава Бутусова и группы «Орден Славы». Музыканты исполнят легендарные песни группы Nautilus Pompilius «Дыхание», «Крылья», «Я хочу быть с тобой», «Прогулки по воде» и другие. Их выступление завершит первый день фестиваля.

ИСТОРИЧЕСКИЙ СКВЕР

С 17:00 до 21:00 – кастом-шоу «Железное дело». В нем представят несколько десятков байков, переделанных в уникальном стиле.

С 17:00 до 22:00 будут проходить гастрофестиваль (фудкорты) и выставка мотобрендов.

СТАДИОН ЭНДУРО (вокруг фонтана на реке Исеть)

С 20:00 до 20:50 – показательный заезд эндуро (дисциплина мотоспорта, предполагающая агрессивный стиль езды по бездорожью и на специализированных спортивных трассах с препятствиями).

ПЛОЩАДЬ 1905 ГОДА

С 09:00 до 18:00 – Мобильная медицина. Можно будет посетить дерматолога, пройти обследование кожи под увеличением на выявление рака кожи и других патологий, пройти осмотр у стоматолога на выявление патологий полости рта, в том числе онкологии, а также посетить кардиопост и измерить артериальное давление и пульс.

Программа фестиваля «Движение» 6 июня в Верхней Пышме

МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС (ул. Александра Козицына, 2)

С 09:00 до 12:00 – Сбор колонны мотопарада.

В 12:10 – Шоу и церемония открытия фестиваля.

В 12:40 – Старт мотопарада, в котором примут участие мотоклубы и байкеры со всей страны. Колонна проедет от Верхней Пышмы до Екатеринбурга.

С 13:00 до 19:00 – Конкурс диджеев.

С 19:00 до 20:00 – Выступление DMC MORFEY.

Программа фестиваля «Движение» 6 июня в Екатеринбурге

ГЛАВНАЯ СЦЕНА (Капсула времени)

С 13:00 до 18:20 – Выступления музыкантов «Никому не говори», «Японский кот», «АПОЛОДЖАЙЗ», Авангард Леонтьев, The Travelling Orchestra.

С 18:40 до 19:40 – Выступление группы «Северный флот». Российская рок-группа была основана музыкантами «Короля и Шута» в 2013 году после смерти Михаила Горшенева. Название коллектива символично: именно так называлась одна из песен, написанная Горшком. Музыканты исполнят композиции авторства Александра Леонтьева, а также хиты «КиШа».

С 20:00 до 21:20 – Гитарное шоу GUITAR RUMBLE.

С 21:50 - 22:50 – Выступление певицы Ёлка. Поклонники полюбили ее благодаря хитам «Прованс», «На большом воздушном шаре», «Город обмана», «Грею счастье», «Около тебя» и многим другим.

ИСТОРИЧЕСКИЙ СКВЕР

С 12:00 до 22:00 – кастом-шоу «Железное дело».

С 12:00 до 23:00 – гастрофестиваль (фудкорты) и выставка мотобрендов.

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДИЗАЙНА (Горького 4а)

С 13:00 до 19:00 – Первый женский мотофорум. Это событие для женщин, умеющих совмещать работу, семьи и любовь к мотоциклам.

СТАДИОН ЭНДУРО (вокруг фонтана на реке Исеть)

13:30 - Открытие мероприятия

С 13:45 до 16:00 – заезды в категориях Expert и PRO.

УЛИЦА 8 МАРТА

С 12:00 до 19:00 – Мотошоу. показательные выступления профессиональных спортсменов в дисциплинах стантрайдинг и FMX, мотоджимхана.

С 12:00 до 19:00 – Мотошар и Дом народов. Площадка к Году единства народов России для всей семьи. Гостей ждут: иммерсивный театр «Мост поколений» (зрители принимают участие в постановке), мастер-классы «Код нации в деталях», квест для всей семьи «17 ценностей Хранителя», игра «Эрудит, арт-объект карта России «Коллективное послание», трюковой аттракцион «Шар смелости» (каждые 30 минут).

С 12:00 до 19:00 – Тест-драйвы техники, маркет мотобрендов, выставка автодомов.

АКВАТОРИЯ ГОРОДСКОГО ПРУДА

С 11:00 до17:00 – Соревнования и выступления по водно-моторным видам спорта: аквабайк, мотосерф, вейкборд, кроссовый мотоцикл на воде.

С 23:00 до 23:30 – Ночное водное шоу, гидрофлай.

Площадь 1905 года

С 12:30 до 18:00 – Мобильная медицина.

С 12:30 до 23:00 – Гардероб шлемов.

Программа фестиваля «Движение» 7 июня в Верхней Пышме

С 12:00 до 18:00 – Детский фестиваль. В программе: танцевальные баттлы «Хип-хоп» и «Все стили», космический баскетбол, аэрохоккей, интерактивное селфи-зеркало, дженга, детские мастер-классы по созданию сумок, брошей, подставок и даже уникальных духом, детский аквагрим, веселые аниматоры и многое другое.

Детская зона от МЧС: гости смогут познакомиться с пожарно-спасательным оборудованием и техникой, узнать больше о работе спасателей, сделать фотографии с пожарной машиной, а в завершение программы всех желающих ждет демонстрация работы пожарного рукава.

Программа фестиваля «Движение» 7 июня в Екатеринбурге

ГЛАВНАЯ СЦЕНА (Капсула времени)

С 14:00 до 18:30 – Выступление музыкантов Tremakasi, «Манго Буст», «Пасадена», Plamenev, NUGGERS.

С 18:50 до 19:20 – «Сова». Музыканты из Екатеринбурга прославились в Сети благодаря треку «Сериал». Они исполняют музыку в жанрах рок и инди-рок. В текстах их песен много романтики и ностальгии по советскому прошлому. На фестивале группа также исполнит песни «Гроза», «Выпускной», «Первый снег».

С 19:40 до 20:20 – «Потомучто».

С 20:40 до 22:00 – «ЧИЖ&Co». Легендарная рок-группа была создана в начале 1990-х годов гитаристом, вокалистом и автором песен Сергеем Чиграковым по прозвищу «Чиж». Музыканты исполнят главные хиты «Такие дела», «Вечная молодость», «Перекресток», «Она не вышла замуж», «Дополнительный 38-й», «О любви», «Фантом» и другие песни.

ИСТОРИЧЕСКИЙ СКВЕР

С 12:00 до 20:00 – кастом-шоу «Железное дело».

С 12:00 до 22:00 – гастрофестиваль (фудкорты) и выставка мотобрендов.

СТАДИОН ЭНДУРО (вокруг фонтана на реке Исеть)

В 13:30 - Открытие мероприятия

С 13:45 до 15:30 – заезды в категориях Expert и PRO.

В 15:30 – Награждение победителей и автограф-сессия.

УЛИЦА 8 МАРТА

С 12:00 до 19:00 – Мотошоу.

С 12:00 до 19:00 – Мотошар и Дом народов.

С 12:00 до 19:00 – Тест-драйвы техники, маркет мотобрендов, выставка автодомов.

АКВАТОРИЯ ГОРОДСКОГО ПРУДА

С 11:00 до16:00 – Соревнования и выступления по водно-моторным видам спорта: аквабайк, мотосерф, вейкборд, кроссовый мотоцикл на воде.

