Певица много танцевала и делилась откровениями с поклонниками Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ёлка зажгла на большом уличном концерте в Екатеринбурге. Выступление певицы завершило второй день масштабного фестиваля «Движение». Послушать ее хиты собрались тысячи зрителей.

Ёлка вышла на сцену в черном кожаном костюме и начала выступление песней «Грею счастье».

Ёлка зажгла на фестивале «Движение» в Екатеринбурге

Певица вышла на сцену в черном кожаном костюме Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Всегда мечтала спеть ее в кожаных штанишках, - призналась зрителям певица. - Привет, мои любимые! Со всеми с кем мы вдруг видимся впервые, давайте немедленно знакомиться! Меня зовут Лизочка. Добрый вечер! Так случилось, что музыка стало смыслом всей моей жизни и случайно из хобби перекочевала в работу. Сегодня я буду делиться с вами песнями, которые хорошо знаете.

Послушать любимую исполнительницу собрались тысячи зрителей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ёлка исполнила главные хиты «Прованс», «На большом воздушном шаре», «Грею счастье», «Около тебя», «Все зависит от нас», «Не брошу», «Море внутри» и другие. В перерывах между песнями она исполняла зажигательные танцы, веселилась и общалась со зрителями.

- Сцена сегодня скользкая (перед концертом Ёлки прошел дождь, - Прим. ред.), я могу поскользнуться и упасть. Но вы делайте вид, что так и задумано, - пошутила исполнительница и начала прыгать по лужам. - Я так люблю баловаться! Спасибо, что позволяете мне это делать и принимаете меня любой.

Ёлка веселилась, не стесняясь эмоций Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Зрители поддерживали исполнительницу аплодисментами. Певица получила от поклонников несколько подарков. Это были трогательные письма и плюшевые игрушки.

- Мне 43 года, и не мне стыдно признаться, что я их очень люблю, - сказала певица, поблагодарив фанатов.

Поклонники передавали певице подарки Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Во время концерта Ёлка также призналась, что каждый раз жутко волнуется, выступая перед большим количеством зрителей.

- Я всегда представляю, что мы сидим у кого-то на кухне, чтобы не было так страшно.

Ёлка исполнила главные хиты Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Одной из последних певица исполнила песню «Все зависит от нас». Поклонники часто благодарят ее за эту песню и за то, что она дает им хорошую мотивацию. Но сама Ёлка считает, что дело вовсе не в песне.

- Я не верю, что вам помогла песня. Значит, в вас были силы меняться. Если их нет, никакая песня не поможет. Но если они есть, вы просто делали это с хорошим саундтреком. Если у вас сейчас все хорошо, для меня это самое большое счастье! – обратилась к зрителям певица.

Поклонники подпевали исполнительнице Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В конце выступления певица исполнила мечту маленькой поклонницы, которая стояла в первом ряду с плакатом: «Ёлка, можно спеть с тобой?».

- Мечты должны сбываться! Но если я приглашу тебя на сцену, меня потом отругают (сцена была очень высокая, к ней было не подобраться, - Прим. ред.), - объяснила певица и протянула девочке микрофон.

Ёлка спела с маленькой поклонницей на концерте в Екатеринбурге

Вместе с поклонницей Ёлка спела один из главных хитов «На большом воздушном шаре». Малышка была в восторге.

Певица исполнила мечту юной поклонницы Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

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