Евгений и Анна Кунщиковы возвращались домой вместе с будущим тестем Владимиром (в центре) и юным племянником. Фото: «ВКонтакте»

В Свердловской области авария на 2-м километре Подъезда к Нижним Сергам унесла жизни 45-летней Анны Кунщиковой, ее мужа Евгения, а также 26-летнего жениха их дочери Владимира Решетова и 16-летнего племянника.

Их Land Rover столкнулся с фурой Volvo, которая внезапно выехала на встречную полосу. Трагедия произошла 31 мая около 16:30, когда семья возвращалась в Березовский с дачи в Михайловске.

Там Анна и Евгений купили частный дом и ездили на участок, чтобы благоустроить. На этот раз взяли с собой двух помощников, но домой вернуться так и не сумели. По предварительной версии, у фуры лопнуло переднее левое колесо.

Водителя фуры задержали. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

От удара внедорожник отбросило в кювет, водитель и пассажиры погибли на месте. Как и их любимая собака – английский бульдог по кличке Плюша также не выжил после столкновения.

У Евгения и Анны осталось двое взрослых детей и двое несовершеннолетних. Последние 12 лет женщина работала в отделе кадров Березовской городской больницы, а ее супруг три года назад устроился туда же механиком и проверял служебные автомобили.

По факту аварии СК возбудил уголовное дело. Фото: СУ СКР по Свердловской области

По словам их дочери Валерии, следствие отрабатывает две версии. Первая о том, что колесо лопнуло в виду износа. Вторая – покрышка не выдержала во время обгона.

– Мы с Володей были вместе больше четырех лет, – рассказала «КП-Екатеринбург» дочь погибшей пары Валерия. – Он сделал мне предложение совсем недавно, дату бракосочетания назначить не успели. А мама с папой в июле бы отметили серебряную свадьбу. Они частенько так выбирались на дачу.

Расследованием обстоятельств аварии уже занимается Следственный комитет. За рулем фуры был 32-летний житель поселка Арти. Теперь ему грозит до семи лет заключения. Следствие намерено ходатайствовать об аресте водителя.

– Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, истребована и анализируется необходимая документация, назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская и автотехническая. Подозреваемый водитель грузовика задержан, с ним проводится комплекс следственных действий, – сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Владимир и Валерия встречались больше четырех лет. Фото: «ВКонтакте»

