Анна и Евгений Кунщиковы работали в Березовской Центральной больнице. Фото: Березовская ЦГБ

Среди погибших в аварии под Нижними Сергами были сотрудники Березовской Центральной городской больницы Евгений Кунщиков и его супруга Анна. Об этом сообщили представители медицинского учреждения. Днем 31 мая пара возвращалась домой с дачи, вместе с ними в черном Land Rover был 26-летний мужчина и 16-летний подросток. Из четырех человек, находившихся в легковушке, не выжил никто.

По данным «КП-Екатеринбург», 26-летним погибшим был жених дочери четы. А 16-летним школьником - племянник Евгения.

На 2-м километре Подъезда к Нижним Сергам во внедорожник влетела фура Volvo с полуприцепом. Позже выяснилось, что у грузовика лопнуло переднее колесо. Водитель и пассажиры Land Rover погибли мгновенно.

Как рассказали в больнице, Евгений работал механиком. А его жена – в отделе кадров. По словам коллег, у пары остались четверо детей, двое из которых еще несовершеннолетние.

– Евгений Сергеевич с 2022 года работал механиком, проверял перед выездом служебные автомобили, устранял неполадки, следил за состоянием служебного автопарка. Он также был отличным водителем, отзывчивым, коммуникабельным и ответственным сотрудником. Это была очень дружная и приветливая семья, открытые коммуникабельные люди, – отмечают в Березовской ЦГБ.

В аварии также погиб жених дочери Анны и Евгений, а также 16-летний племянник мужчины. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 5 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Силовики намерены обратиться в суд с ходатайством о заключении 32-летнего водителя грузовика под стражу.

– Возможной причиной выезда грузового транспорта на полосу встречного движения стал хлопок покрышки его переднего левого колеса. Находившиеся в легковой машине граждане погибли на месте. В настоящее время следователем СК России по уголовному делу проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы, – сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

СК возбудил уголовное дело, водитель фуры задержан. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким погибших.

