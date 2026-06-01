Семья погибла мгновенно. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Нижнесергинском районе Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии, унесшей четыре жизни. Трагедия произошла днем 31 мая на 2-м километре Подъезда к Нижним Сергам.

По предварительной версии, водитель фуры Volvo с полуприцепом выехал на встречную полосу из-за лопнувшего переднего колеса и буквально снес черный Land Rover. От удара внедорожник выбило с трассы. Находившееся в нем водитель, 45-летняя женщина, 26-летний мужчина и 16-летний школьник погибли мгновенно.

Известно, что у фуры лопнуло колесо. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Как оказалось, это была семья из Березовского, которая возвращалась после отдыха на даче. За рулем фуры был 38-летний водитель из Арти. По факту аварии проводится расследование.

– Установлено, что ранее он 32 раза привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения. По результатам освидетельствования трезв, – отметили в Госавтоинспекции региона.

Семья возвращалась домой в Березовский. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В отношении водителя грузового автомобиля составлены административные материалы по статье 12.5 прим.1 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправности, при которой эксплуатация запрещена».

По факту аварии проводится расследование. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

