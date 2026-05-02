Даша, Кристина и Настя сгорели на заднем сиденье легковушки. Фото: читатель «КП»

В Свердловской области правоохранители выясняют обстоятельства страшной аварии на ЕКАД, унесшей жизни четырех человек.

Трагедия произошла вечером 1 мая на 57-м километре ЕКАД. Renault выехала на встречную полосу, где столкнулось с Toyota Camry. От удара легковушку вынесло под фуру МАН и автомобиль Opel. В результате столкновений Renault загорелась.

Как выяснилось, за рулем легковушки был 18-летний житель Полевского Алексей. Предварительно, он угнал иномарку у соседа, чтобы прокатить четырех несовершеннолетних: 15-летнюю Настю, 16-летних Дашу с Кристиной и еще одну 17-летнюю Дарью.

По данным «КП-Екатеринбург», Девочки работали вместе в пункте выдачи. А Алексей, часто приходил к ним в гости. У Алексея были ключи от чужого автомобиля, так как он должен был отремонтировать легковушку. При этом у самого у него водительских прав не было.

Угнанный автомобиль выгорел дотла. Фото: читатель «КП»

Самая младшая – 15-летняя Настя была волонтером в молодежном центре. Чтобы уйти из дома она соврала матери, что едет на ежегодный съезд волонтеров. В понедельник, 4 мая, родители поедут в Первоуральск, чтобы опознать тела.

– Полиция выяснила, что никакого слета не было и не планировалось, – рассказала «КП-Екатеринбург» мать Насти.

От удара 17-летняя Даша вылетела через лобовое стекло – это спасло ей жизнь. Сейчас она в ДГКБ № 9. Алексея успели вытащить из салона, но он был уже мертв. Остальные девочки – сгорели в салоне.

Сейчас выясняется, куда ехала компания. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Расследованием трагедии сейчас занимается Следственный комитет.

– По данному факту следственным отделом по городу Первоуральск СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы в целях выяснения всех обстоятельств ДТП, – сообщили в СКР.

Если вы знали погибших в аварии, свяжитесь с нашей редакцией.

