Житель Полевского угнал автомобиль у соседа, а потом устроил массовую аварию. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Уралец на Renault, погубивший в аварии себя и трех девушек, угнал автомобиль у соседа. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник в экстренных службах. Как оказалось, 18-летний Алексей угнал автомобиль в Полевском и взял с собой четырех девушек. Предварительно, компания направлялась в Екатеринбург.

Трагедия произошла вечером 1 мая на 57-м километре ЕКАД. По предварительной информации, Renault выехала на встречную полосу, где столкнулось с Toyota Camry. От удара легковушку вынесло под фуру МАН и автомобиль Opel. В результате столкновений Renault загорелась.

Водитель и трое пассажиров скончались, а еще одна пассажирка – 17-летняя девушка вылетела через окно. Сейчас она находится в ДГКБ № 9.

В результате аварии погибли две 16-летние девушки и их 15-летняя подруга. Еще одна пассажирка выжила, ей 17 лет. Расследованием аварии занимается Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело.

– По данному факту следственным отделом по городу Первоуральск СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы в целях выяснения всех обстоятельств ДТП, – сообщили в Следственном комитете.

Если вы знали погибших в аварии, свяжитесь с нашей редакцией.

