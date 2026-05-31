На Урале четыре человека погибли в ДТП с грузовиком. Трагедия произошла 31 мая в Нижнесергинском районе, на 2-м километре автодороги «Подъезд к городу Нижние Серги».
Как сообщают в Госавтоинспекции по Свердловской области, произошло столкновение грузового автомобиля Volvo и легкового автомобиля Land Rover.
- Оба транспортных средства съехали с проезжей части, автомобиль Land Rover опрокинулся. В результате ДТП водитель и три пассажира легкового автомобиля скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи, - рассказали в ведомстве.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают личности погибших. На месте ДТП организовано реверсивное движение.
