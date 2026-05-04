Даша находится в реанимации ДГКБ № 9. Фото: читатель «КП»

Состояние школьницы, выжившей в страшной аварии на ЕКАД, остается тяжелым. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе детской городской клинической больницы № 9.

Трагедия произошла вечером 1 мая на 57-м километре кольцевой дороги. В тот день 18-летний житель Полевского Алексей К. угнал Renault у своего соседа и отправился в Екатеринбург вместе с четырьмя несовершеннолетними девочками.

Оказавшись на трассе, Алексей не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Легковушка влетела в Toyota Camry, отлетела в фуру МАН, а затем в Opel. После чего воспламенилась и сгорела дотла. Выжить удалось лишь 16-летней Даше, которая сидела на переднем сиденье – от первого удара ее выбросило из салона через окно. Как оказалось, у Алексея не было водительских прав.

– Состояние девочки стабильно тяжелое, она находится в реанимации. Пациенту проводится весь комплекс диагностических и лечебных мероприятий, – сообщили «КП-Екатеринбург» в ДГКБ № 9.

По данным «КП-Екатеринбург», Алексей смог угнать иномарку, так как 40-летний владелец Renault передал ему ключи для установки сабуфера. Мужчина заметил, что автомобиль исчез со стоянки, когда компания уже разбилась.

– Иномарка была припаркована у жилого дома в микрорайоне Зеленый Бор-1. По факту угона владелец обратился в полицию, – сообщил «КП-Екатеринбург» источник в экстренных службах.

По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Расследование находится на контроле председателя СК России Александра Бастрыкина. Ожидается, что семьи погибших девушек приедут в Первоуральск на опознание.

