Вместе с девочками погиб и 18-летний водитель Алексей. Фото: читатель «КП»

В Свердловской области продолжается расследование уголовного дела по факту гибели четырех человек в аварии на 57-м километре ЕКАДа. Все произошло вечером 1 мая, когда 18-летний Алексей из Полевского угнал Renault своего соседа. И предложил прокатиться до Екатеринбурга четверым школьницам: компанию ему составили две 16-летние Даши, Кристина и их 15-летняя подруга Настя. Девочки были знакомы, так как работали в пункте выдачи.

В тот роковой день Алексей не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Легковушка влетела в Toyota Camry, отлетела в фуру МАН, а затем в Opel. После чего воспламенилась и сгорела дотла. Выжить удалось лишь Даше, которая сидела на переднем сиденье – от первого удара ее выбросило из салона через окно. Как оказалось, у Алексея не было водительских прав.

По словам адвоката Юлии Бакун, смерть водителя автоматически исключает привлечение его к уголовной ответственности, но не освобождает от обязанности возместить причиненный вред. Родители погибших девочек могут требовать компенсацию морального вреда и расходы на погребение, предъявив гражданский иск к наследникам погибшего. При этом если Алексей был совершеннолетним и имущества не имел, взыскание становится практически невозможным — родители не отвечают за него материально.

Однако теперь следствию предстоит выяснить, как именно ключи от иномарки оказались у юноши.

– Если следствие подтвердит, что 18-летний парень взял машину соседа без спроса, то собственник по закону не отвечает за вред. Источник повышенной опасности выбыл из его владения противоправно. Вся материальная ответственность ложится на наследство погибшего, которого может и не быть.

Второй вариант — машину дали добровольно. Если выяснится, что владелец автомобиля сам передал ключи или разрешил прокатиться, он несет полную ответственность за вред. Поскольку владелец источника повышенной опасности отвечает независимо от вины, если автомобиль не выбыл из его обладания в результате противоправных действий других лиц, – отметила в беседе с «КП-Екатеринбург» Юлия Бакун.

От угнанной иномарки ничего не осталось. Фото: читатель «КП»

Состояние выжившей Даши оценивается как тяжелое, после аварии школьницу прооперировали в ДГКБ № 9.

Из-за аварии движение по ЕКАД было временно закрыто. Фото: читатель «КП»

За несколько минут до столкновения ее подруги записали видео, на котором слышно, как Алексей рассказывает, что едет со скоростью 120 км/час.

