Подруги сняли видео за пару минут до страшной смерти. Фото: читатель «КП»

Последние секунды жизни трех школьниц, сгоревших с водителем в угнанной легковушке под Екатеринбургом, попали на видео. Как стало известно «КП-Екатеринбург», одна из девочек выложила запись в своем telegram-канале за несколько минут до роковой аварии на 57-м километре ЕКАДа.

– Братан! Мы сейчас разобьемся! – кричит одна из них.

Последнее видео подруг, которые погибли в страшной аварии на ЕКАДе

По предварительной версии, 18-летний житель Полевского Алексей угнал Renault своего соседа и отправился колесить вместе с четырьмя девушками, которые работали в пункте выдачи.

Ранним вечером легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулось с Toyota Camry. От удара автомобиль вынесло под фуру МАН, а затем в легковой Opel. В результате столкновений Renault загорелась.

Очевидцы успели вытащить Алексея из салона, но он был уже мертв. Находившееся на заднем сиденье 15-летняя Настя и 16-летние Кристина с Дашей погибли в огне. Выжить удалось лишь 16-летней Даше, которая сидела спереди. От удара ее выкинуло из салона, сейчас она в реанимации ДГКБ № 9.

Легковушка выгорела дотла. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Родители девочек не знали, что они отправились кататься вместе с Алексеем. В частности Настя сказала матери, что едет на слет волонтеров молодежного центра. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Все погибшие были жителями Полевского. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В понедельник, 4 мая, родителей девочек вызовут на опознание останков. В Минздраве Свердловской области отказались комментировать состояние выжившей Даши.

Девочек не смогли достать из горящей иномарки. Фото: читатель «КП»

Известно, что у Алексея не было водительского удостоверения.

