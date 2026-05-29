«Лансер» сбил мужчину, перебегавшего «зебру» на красный: жуткое видео

Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами. Фото: тг-канал «Екатеринбург. Главное»

В Екатеринбурге пешеход чудом выжил после того, как его сбила Mitsubishi Lancer. Все произошло 27 мая в 20:02 у Южного Автовокзала на перекрестке 8 Марта – Циолковского. На записях с камер наблюдения видно, как 29-летний мужчина выходит на проезжую часть, осматривается, и попадает под колеса иномарки.

От удара его подбросило вверх на несколько метров. За рулем Mitsubishi был 22-летний водитель. Пешехода в тяжелом состоянии госпитализировали в ГКБ № 24.

Видео: тг-канал «Екатеринбург. Главное»

– Мужчина пояснил сотрудникам полиции что, двигаясь по улице Марта, подъезжая к регулируемому перекрестку, неожиданно, на запрещающий сигнал светофора, с правой стороны выбежал мужчина, он применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось, – сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Напомним, что 1 мая в страшной аварии на ЕКАД под Первоуральском в огне погибли трое школьниц и 18-летний юноша. Как оказалось, парень угнал автомобиль своего знакомого и отправился кататься вместе с несовершеннолетними. Выжить удалось лишь одной 16-летней девушке, которую выбросило из салона через лобовое стекло.

А вечером 19 мая на перекрестке Фурманова – Степана Разина произошла авария с участием автомобиля адвоката Ильи Кочетова и мотоцикла риелтора Натальи Шевниной. Спустя сутки женщина скончалась в реанимации.

