Андрей Шевнин не признает вину в расправе над девочками

Бизнесмен Андрей Шевнин, обвиняемый в убийстве и изнасиловании двух 13-летних школьниц в 1994 году в Екатеринбурге, не смог проститься с женой, которая погибла в аварии. Вечером 19 мая мотоцикл Harley-Davidson под управлением 44-летней Натальи Шевниной врезался в Toyota RAV4. За рулем кроссовера был адвокат конторы № 8 Верх-Исетского района Илья Кочетов.

В результате столкновения Наталья Шевнина получила переломы ребер, костей таза и крестца. В тяжелом состоянии ее доставили в реанимацию ГКБ № 36. Следующим вечером состояние Натальи резко ухудшилось, после чего врачи констатировали смерть.

В Екатеринбурге скончалась мотоциклистка, разбившаяся на Фурманова в аварии с кроссовером

О случившемся Андрей Шевнин узнал от своих защитников, которые пришли к нему в следственный изолятор. Предприниматель находится под стражей с октября 2024 года.

– Андрей Владимирович знал, что супруга госпитализирована после аварии, – рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат Роман Бикбулатов. – Законодательство не предусматривает возможность обвиняемому, находящемуся под стражей, покидать СИЗО. Даже если скончался кто-то из близких.

Точные обстоятельства аварии, как и скорость, байка будут установлены следствием в ходе экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение. В случае возбуждения уголовного дела водителю иномарки может грозить до 5 лет лишения свободы.

– Я пока не могу комментировать произошедшее, так как идет следствие, – кратко резюмировал Илья Кочетов.

Свою вину в расправе над двумя девочками Андрей Шевнин не признает. Однако по версии следствия, именно он был одним из трех участников убийства. В СК и прокуратуре заявляли, что в апреле 1994 года 13-летних школьниц изнасиловали и зарезали в квартире на улице Начдива Онуфриева.

Бизнесмен коллекционировал мотоциклы Harley-Davidson

После этого мужчины решили устранить возможного свидетеля – подругу девочки, которая знала, что та ушла домой к Андрею Шевнину. Для того, чтобы заманить ее к себе, они обратились к Василию Кузнецову. Тела несовершеннолетних вывезли к Чусовскому озеру, где их вновь изрезали и подожгли. На следующий день трупы нашли рыбаки.

– Обвиняемый, совместно с дядей совершили убийство 13-летней девочки путем удушения, а также нанесения удара клинком ножа в область головы, что впоследствии привело к ее смерти. Находясь в квартире, обвиняемый и его родственник, поочередно совершили в отношении малолетней подруги убитой преступление против половой свободы, после чего убили ее, – отметили в прокуратуре Свердловской области.

В 2026 году Андрей Шевнин, его старший сын Михаил, знакомая Елена Мирюгина, а также адвокаты Алексей Рябцев и Жанна Калегина стали фигурантами уголовного дела о подкупе ключевого свидетеля. Речь идет о передаче 500 тысяч рублей женщине, которая в детстве знала убитых девочек.

Адвоката, обвиняемого в подкупе свидетеля дела об убийстве 13-летних девочек, отпустили на свободу через месяц: как ему это удалось

Бизнесмен, обвиняемый в убийстве 13-летних девочек, стал фигурантом нового дела: срок грозит его сыну, любовнице и адвокату

