У Натальи Шевниной остались сын и дочка. Фото: читатель «КП»

В Екатеринбурге в аварии погибла 44-летняя мотоциклистка Наталья Шевнина – жена бизнесмена Андрея Шевнина, которого судят по обвинению в убийстве и изнасиловании двух 13-летних школьниц в 1994 году. О смерти Натальи «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник. Информацию подтвердила ее свекровь Галина Ткач.

Авария произошла 19 мая около 22:50 на улице Фурманова. На кадрах с дорожной камеры видно, как водитель Toyota RAV4 не уступает дорогу мотоциклу Harley-Davidson. Наталья скончалась 20 мая в одной из городских больниц, не приходя в сознание. У нее остался малолетний сын и 17-летняя дочь.

В Екатеринбурге скончалась мотоциклистка, разбившаяся на Фурманова в аварии с кроссовером

– Мы все в шоке. Наталья очень любила мотоциклы, как и сын, — рассказала «КП-Екатеринбург» Галина Ткач.

Фото с места аварии. Фото: читатель «КП»

Андрей Шевнин был задержан осенью 2024 года вместе с другом юности Василием Кузнецовым. Последний дал признательные показания об убийстве и изнасиловании двух 13-летних девочек. Как полагает следствие, Андрей Шевнин с дядей (числится пропавшим без вести. – Прим. ред.) заманили девочку в квартиру на улице Начдива Онуфриева, где изнасиловали и убили ее.

Опасаясь, что подруга погибшей может стать свидетелем, они попросили Кузнецова привести ее в ту же квартиру. Девочка согласилась поехать со знакомым, позже ее также изнасиловали и убили.

Чтобы замести следы, Шевнин и Кузнецов вывезли тела на берег Чусовского озера, облили бензином и подожгли. Изуродованные трупы на следующее утро нашли рыбаки.

– Желая быть уверенными в наступлении смерти второй малолетней, дополнительно нанесли ей клинком острого ножа не менее 10 ударов в область шеи, грудной клетки и живота. Кроме того, они подожгли трупы убитых, после чего совместно покинули место происшествия, – сообщили в прокуратуре Свердловской области.

С октября 2024 года Андрей Шевнин находится под стражей

В 2026 году Андрей Шевнин, его старший сын Михаил, любовница Елена Мирюгина и двое адвокатов стали фигурантами уголовного дела о подкупе ключевого свидетеля. Речь идет о передаче 500 тысяч рублей женщине, которая в детстве знала убитых девочек. Последним фигурантом уголовного дела стала адвокат Жанна Калегина.

