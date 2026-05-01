В Екатеринбурге избрали меру пресечения адвокату Чкаловской районной конторы Жанне Калегиной. Известный в городе защитник стала очередным фигурантом уголовного дела о подкупе свидетеля, давшего показания на бизнесмена Андрея Шевнина. Последний почти два года находится под стражей по обвинению в убийстве и изнасиловании двух 13-летних девочек в 1994 году.

В начале 2026 года стало известно, что женщине, которая знала погибших школьниц и дружила с ними в детстве, передали 500 тысяч рублей. Изначально обвинение по части 4 статьи 309 УК РФ «Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу организованной группой» предъявили старшему сыну предпринимателя – Михаилу Шевнину и любовнице Елене Мирюгиной.

Позже по аналогичному делу задержали одного из многочисленных адвокатов бизнесмена – Алексея Рябцева. Кроме этого обвинение в подкупе свидетеля предъявили и самому Андрею Шевнину. По данным «КП-Екатеринбург», защитник заключил досудебное соглашение и дал показания против Жанны Калегиной.

О задержании женщины в качестве подозреваемой стало известно 30 апреля.

– Возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, являющейся действующим адвокатом. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 309 УК РФ. По версии следствия, в конце 2025 года подозреваемая, действуя совместно с другими лицами, которые в настоящее время также привлекаются к уголовной ответственности, осуществили подкуп одного из свидетелей по уголовному делу о преступлении прошлых лет, – сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

По словам самой Жанны Калегиной, ее задержали после того, как она вызвала на допрос сестру Василия Кузнецова, которого как и Андрея Шевнина обвиняли в убийстве девочек. В ходе следствия Кузнецов скончался, а его показания стали ключевыми для исследования доказательств в деле Андрея Шевнина.

- Сестра Кузнецова рассказывала, что ее проводили в СИЗО-1 к брату. Она сообщила в суде, что Кузнецов был сильно избит при задержании, — отметила Жанна Калегина.

Изучив доводы сторон Ленинский районный суд избрал для Жанны Калегиной меру пресечения в виде заключения под домашний арест до 15 июня. При этом следователь СКР просил для адвоката самой суровой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Примечательно, что в 2026 году Жанна Калегина продолжала представлять интересы Андрея Шевнина по делу об убийстве школьниц.

Андрей Шевнин был задержан в октябре 2024 года вместе с другом молодости Василием Кузнецовым. Последний дал признательные показания об убийстве и изнасиловании двух 13-летних девочек. Как полагает следствие, Андрей Шевнин с дядей (числится пропавшим без вести. – Прим. ред.) заманили девочку в квартиру на улице Начдива Онуфриева, где изнасиловали и убили.

Опасаясь, что подруга погибшей может стать свидетелем, они попросили Кузнецова привести ее в ту же квартиру. Девочка согласилась поехать со знакомым, позже ее также изнасиловали и убили.

Чтобы замести следы, Шевнин и Кузнецов вывезли тела на берег Чусовского озера, облили бензином и подожгли. Изуродованные трупы на следующее утро нашли рыбаки.

