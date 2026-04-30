В Екатеринбурге задержали известного адвоката: рассказываем, в чем ее обвиняют

Показания на Жанну Калегину мог дать ее коллега

В Екатеринбурге по делу о подкупе свидетеля задержали адвоката Жанну Калегину. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник. По данным инсайдера, известный на Урале защитник стала новым фигурантом уголовного дела о подкупе женщины, выступающей ключевым свидетелем в процессе бизнесмена Андрея Шевнина.

Последнего задержали в 2024 году по обвинению в убийстве и изнасиловании двух 13-летних девочек в середине 90-ых. Ранее по делу о подкупе был задержан старший сын предпринимателя – Михаил Шевнин, любовница Елена Мирюгина, а также адвокат Алексей Рябцев. После этого обвинение в подкупе предъявили и Андрею Шевнину, находящемуся под стражей. В общей сложности свидетелю передали 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 309 УК РФ «Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу».

– По версии следствия, в конце 2025 года обвиняемый совместно с сообщниками подкупил одного из свидетелей по уголовному делу о преступлениях прошлых лет, которое в настоящее время рассматривается судом. Срок домашнего ареста Рябцеву продлен по 15 июня, Мирюгиной – по 16 июня 2026 года, – сообщали ранее в пресс-службе Свердловского областного суда.

Источники «КП-Екатеринбург» утверждают, что именно коллега по юридическому цеху дал показания против Жанны Калегиной. В начале апреля Алексея Рябцева отпустили под запрет определенных действий.

– У нее было две очные ставки: с Михаилом Шевниным и Алексеем Рябцевым. И прошли они, мягко говоря, неудачно для нее. Хотя было ожидаемо, что заключивший сделку со следствием Рябцев начнет все «сваливать» на коллегу, – отметил собеседник «КП-Екатеринбург».

Андрея Шевнина обвиняют в убийстве и изнасиловании двух 13-летних девочек

В СКР отметили, что в ближайшее время Жанне Калегиной предъявят обвинение.

– Следователем СК России по уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении подозреваемой обвинения, – добавили в СУ СКР по Свердловской области.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществляют сотрудники регионального полицейского главка.

Напомним, что Жанна Калегина представляла интересы опекунши Вероники Наумовой, убившей 5-летнего малыша Далера. А позже защищала ее мужа - Александра Наумова. Опекунша была приговорена к 24 годам, а ее супруг к 5 годам заключения за истязание детей.

