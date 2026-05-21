Наталья Шевнина впала в кому и скончалась, не приходя в сознание. Фото: читатель «КП»

Екатеринбурженка Наталья Шевнина, разбившаяся на мотоцикле вечером 19 мая, после аварии впала в кому и умерла, не приходя в сознание. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили знакомые женщины.

Поздним вечером Наталья поступила в больницу № 36 с травматическим шоком III степени. В тот день она врезалась в кроссовер Toyota RAV4 под управлением 63-летнего адвоката Ильи Кочетова.

Видео: тг-канал "Екатеринбург. Главное" В Екатеринбурге скончалась мотоциклистка, разбившаяся на Фурманова в аварии с кроссовером

В аварии она получила закрытую черепно-мозговую травму и множественный перелом ребер, костей таза и крестца. Наталью подключили к аппарату ИВЛ. Но на следующий день ее состояние ухудшилось. Сердце остановилось в 18:20. Врачи проводили реанимационные мероприятия до 18:50. В это же время была констатирована смерть Натальи. За сутки до аварии она отпраздновала 44-летие.

– Очень светлый человечек, всегда помогала всем…проявляла заботу к слабым. И только в понедельник, 18 мая, мы все ее поздравляли с Днем рождения и восхищались ее талантом видеть только положительное в людях, – рассказала «КП-Екатеринбург» знакомая Натальи.

У Натальи Шевниной остались сын-подросток и 17-летняя дочь. Муж – бизнесмен Андрей Шевнин с октября 2024 года находится под стражей по обвинению в убийстве и изнасиловании двух 13-летних девочек в 1994 году. Следствие полагает, что он вместе с дядей и другом расправился со школьницами, а потом выбросил тела у Чусовского озера.

О смерти супруги Андрей Шевнин узнал утром 21 мая от адвокатов.

– Наталья ехала на мотоцикле Harley-Davidson, который принадлежал Андрею. Это был ее способ отдохнуть. Кто-то бегает, кто-то плавает в бассейне. А она любила вечером сесть и прокатиться. Она никогда не превышала скорость. К мужу ходила на все заседания. До последнего верила в его невиновность. Точную причину смерти еще не назвали. В аварии ей переломало ребра, которые проткнули легкое, – рассказывает «КП-Екатеринбург» подруга Натальи.

Главное следственное управление свердловского главка полиции назначило экспертизы для установления обстоятельств аварии.

– Процессуальное решение по факту данного ДТП будет принято по итогам комплексной видео-автотехнической и судебно-медицинской экспертиз, – отметил представитель главка Валерий Горелых.

На момент публикации связаться с Ильей Кочетовым не удалось, адвокат не ответил на звонок корреспондента.

Напомним, что в 2026 году Андрей Шевнин, его старший сын Михаил, любовница Елена Мирюгина, а также адвокаты Алексей Рябцев и Жанна Калегина стали фигурантами уголовного дела о подкупе ключевого свидетеля. Речь идет о передаче 500 тысяч рублей женщине, которая в детстве знала убитых девочек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Казался обычным ботаником»: преподавателю хоровой школы грозит пожизненное за растление учеников (подробнее)

Бизнесмена обвинили в растлении падчериц, которых он удочерил: жена написала заявление, узнав об измене (подробнее)

«Я думала, что он их обучает»: соседи – о затворнике, обвиняемом в съемке порнографии с мальчиками (подробнее)